بخش انتهایی بزرگراه امام علی(ع) در دهه فجر به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، عظیم بابایی از روند اقدامات اجرایی بخش انتهایی بزرگراه امام علی(ع) بازدید کرد و گفت: بخش انتهایی بزرگراه امام علی(ع) در قالب پروژه حرم تا حرم موجب اتصال کمربندی شهرری به بهشت زهرا(س) شده است و در صورت مساعد بودن شرایط جوی در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

وی پیشرفت فیزیکی این مسیر سه کیلومتری را 90 درصد برشمرد و افزود: بخش عمده ای از مسیر آسفالت شده است و عملیات نصب تیرهای پل غیرهمسطح روگذر مترو نیز طی هفته جاری آغاز می شود.

شهردار منطقه 20 تهران به احداث دو کانال به طول 110 متر و به عرض بزرگراه، برای جمع آوری آبهای سطحی آن محدوده اشاره کرد و اظهار داشت: ساخت سه زیرگذر از دیگر ابنیه های این مسیر است که زیرگذرهای صنعت و ترانسفو به صورت شمع تابلیه انجام شده است و زیرگذر خیابان درختی نیز در حال اجراست و به زودی به اتمام می رسد.

وی با اشاره به اینکه امتداد بزرگراه امام علی(ع) شرق منطقه را از بن بست خارج می کند، ادامه داد: امتداد این بزرگراه در دو فاز اجرایی که فاز اول با 3.2 کیلومتر مسیر موجب اتصال دولت آباد به بزرگراه شهید آوینی و فاز دوم نیز در قالب طرح حرم تا حرم طراحی شده است که عملیات عمرانی آن با نظارت مستقیم و حضور میدانی شهردار و معاونین با سرعت و دقت در حال اجراست.

گفتنی است، بازدید میدانی مورد اشاره با حضور شهردار منطقه، قائم مقام، معاون فنی و عمران، مدیرروابط عمومی شهرداری منطقه 20 تهران برگزار شد و حاضران به صورت پیاده مسیر سه کیلومتری مذکور را بررسی کردند.

بررسی برنامه های سلامت محور مساجد منطقه 20 تهران

نشست مشترک خادمین سلامت مساجد با هدف بررسی برنامه های سلامت محور در مساجد منطقه 20 تهران برگزار شد.

شهردار ناحیه یک منطقه 20 تهران گفت: به همت اداره اجتماعی ناحیه یک، به منظور ارتقای اطلاعات عمومی خادمین سلامت مساجد و تعامل بیشتر مساجد با سراهای محلات، نشست مشترک خادمین سلامت مساجد ناحیه یک در سرای محله صفائیه برگزار شد.

حمیدرضا اکبرزاده افزود: در این جلسه در خصوص اهمیت پاکیزگی و نظافت مساجد، برگزاری فعالیتهای فرهنگی و آموزشی مرتبط با سلامت در مساجد، برگزاری اردوهای تفریحی و مذهبی برای جذب جوانان و نوجوانان، برگزاری برنامه های ورزشی در سطح محلات به میزبانی مساجد و... بحث و تبادل نظر شد.

وی با اشاره به ویژه برنامه های روز ملی ایمنی و زلزله در محلات بیان داشت: در همین راستا و به منظور آشنایی شهروندان با مبانی مدیریت بحران و روشهای مقابله با حوادث غیرمترقبه کارگاه آموزشی پیشگیری از حوادث غیر مترقبه در سرای محله چشمه علی برگزار شد.

اکبرزاده ادامه داد: در این کارگاه شرکت کنندگان با راههای مقابله با حوادث طبیعی از جمله سیل، زلزله و... راههای پیشگیری از حوادثی از جمله حریق و آتش سوزی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز در حوادث، وسایل حمل و نقل در حوادث و ارگانها و ادارات مؤثر در برخورد با حوادث طبیعی آشنا شدند.