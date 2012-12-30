به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی در مراسم آغاز عملیات اجرایی یک طرح گازرسانی با بیان اینکه امروز با آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به شهر پل سفید شیرین‌ترین روز زندگی بنده شکل گرفته است، گفت: ایران کشور ثروتمندی در منابع عظیم هیدروکربوری است.

وزیر نفت با اعلام اینکه غرب و جهان استکباری به دنبال تضعیف کشور هستند، تصریح کرد: هم اکنون با وجود تحریم ها بخش عمده‌ای از نفت کشور را به کشورهای مختلف جهان صادر می کنیم.

این عضو کابینه دولت دهم با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی بیش از 55 درصد از روستاها و 97 درصد از شهرهای کشور از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند، بیان کرد: با اجرای این پروژه جدید امکان گازرسانی به یک شهر جدید در مناطق کوهستانی و صعب العبور فراهم می شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه امروز دشمن با همه توان خود برای فشار بر شاهرگ‌های اقتصادی کشور برنامه‌ریزی کرده است، تبیین کرد: در یکسال گذشته شرایط سختی توسط دشمن بر نفت و گاز ما تحمیل شده بود که موانع بر سر راه فروش نفت، مشکلات دریافت پول نفت و کالاهای مورد استفاده مردم از آن موانع ایجاد شده است.

وی افزود: هم اکنون 80 درصد نفت خام صادراتی ایران با کشتی‌های نفتکش خارجی به بازارهای جهانی ارسال می‌شوند.

وزیر نفت با یادآوری اینکه کشتی و نفتکش‌های حامل نفت صادراتی ایران برای ورود به بنادر کشورهای مختلف به بیمه بین‌المللی نیاز دارند، بیان کرد: تمامی موانع و مشکلات بیمه کشتی‌های نفتکش تا اواسط سالجاری به طور کامل حل و فصل شد.

قاسمی با اعلام اینکه در شرایط فعلی گلوگاه تحریم نفت را پشت‌ سر گذاشته ایم، یادآور شد: با وجود تمامی محدودیت‌ها هیچگونه مشکلی در تامین کشتی‌های نفتکش برای صادرات نفت به بازارهای جهانی نداریم.

این عضو کابینه دولت دهم با بیان اینکه هر روز نسبت به روز گذشته آن شرایط صادرات نفت کشور بهبود می‌یابد، گفت: دنیا بزرگ است و ایران هم خریداران خاص نفت خام خود را دارد.

وی از افزایش ظرفیت گاز ایران به یک میلیارد و 400 میلیون متر مکعب در روز تا 3 سال آینده خبر داد و خاطرنشان کرد: به زودی چندین قرارداد جدید صادرات گاز طبیعی با کشورهای مختلف جهان امضا می‌کنیم.



جواد اوجی، معاون وزیر نفت هم در تشریح جزئیات اجرای این طرح گازرسانی، توضیح داد: این طرح جدید گازرسانی با توجه به شرایط جغرافیائی و عبور خطوط لوله گاز از مناطق کوهستانی و رودخانه ها اجرایی شده است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز با یادآوری اینکه برای تکمیل و راه اندازی این طرح بیش از 76 کیلومتر خط تغذیه گاز ساخته شده است، تصریح کرد: با بهره برداری از این طرح جدید بیش از 2 هزار و 250 خانوار معادل 7 هزار و 708 نفر از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.