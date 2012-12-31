اعزام بیش از 260 هزار زائر در مرحله اول به عمره/تکمیل ظرفیت کاروانها

غلامرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اعزام زائران عمره مفرده در سال جاری در سه مرحله انجام می شود که مرحله اول آن به پایان رسیده و ظرفیت کاروانها نیز طی چند روز ابتدای ثبت نام تکمیل شده است .

وی گفت: در این مرحله یک هزار و 619 کاروان مجاز زیر نظر سازمان حج نسبت به ثبت نام زائران اقدام کردند و سهمیه تعیین شده برای اعزام زائران در مرحله اول 263 هزار نفر خواهد بود.

وی از آغاز ثبت نام زائران در یک نیم مرحله در کاروانها خبر داد و تاکید کرد: در این مرحله از افرادی که تا 25 اردیبهشت ماه سال 82 برای ثبت نام عمره در بانک اقدام کرده بودند دعوت به عمل آمده است و چنانچه زائری سال گذشته از ثبت نام جا مانده می تواند در کاروانها برای اعزام در سال جاری اقدام کند.

معاون سازمان حج و زیارت گفت: مرحله سوم ثبت نام نیز در اواسط بهمن ماه ، برای اعزام زائران در ماه شعبان و رجب انجام خواهد شد .