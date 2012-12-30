صدرنشینی تیم "آفاق" در لیگ فوتسال فیروزکوه

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پنجم دور رفت رقابتهای فوتسال دسته اول فیروزکوه جام "نبی اکرم (ص)" با انجام دو دیدار خاتمه یافت که در این رقابتها که در سالن سرپوشیده شهدای این شهر پیگیری شد، تیم "آفاق" با برد قاطع سه بر صفر در برابر "طپش" و کسب هر سه امتیاز این دیدار و با توجه به نتایج سایر دیدارها، بعد از یک هفته مجدداً صدرنشین رقابت ها شد.

گفتنی است، در پایان هفته پنجم این رقابتها آفاق با سه برد و دو تساوی و کسب 11 امتیاز در صدر ایستاد و تیم ماهور با 9 امتیاز دوم است و تیمهای مهاجر و فرمانداری هر یک با هشت امتیاز و بر حسب تفاضل گل در مکانهای سوم و چهارم قرار دارند.

دوره‏ های مربیگری و داوری اسکیت به صورت هفتگی در تهران برگزار می شود

رئیس هیئت اسکیت استان تهران از برگزاری هفتگی دوره‏ های مربیگری و داوری اسکیت در این استان خبر داد.

شهرام فداکار گفت: برگزاری دوره ‏های آموزشی داوری و مربیگری در راستای ارتقای سطح فراگیری علاقه ‏مندان فعال در این دو بخش انجام می ‏شود و از دو ماه و نیم گذشته که فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران بخشهای آموزشی را بر عهده گرفت، این ادوار به صورت هفتگی در استان تهران برگزار می‏ شود.

وی افزود: دوره مربیگری مردان استان تهران چندی قبل با حضور کارشناسان برجسته رشته ورزشی اسکیت برگزار شد و همچنین دوره‏ های آموزشی مربیگری سطح پایه‏ ای بانوان استان تهران نیز در حال برگزاری است.

رئیس هیئت اسکیت استان تهران بیان داشت: در حال حاضر نزدیک به 13 هیئت اسکی در سراسر استان تهران به صورت فعال امور خود را پیگیری می‏ کنند و تلاش این هیئتها ارتقای سطح کار فعالان در این رشته مهیج و مورد اقبال جوانان و نوجوانان است.

نخستین خانه کشتی پهلوانی ایران افتتاح می ‏شود

رئیس هیئت پهلوانی و ورزشهای زورخانه ‏ای استان تهران از افتتاح و راه ‏اندازی نخستین خانه کشتی پهلوانی ایران در تهران خبر داد.

علی اسدی ‏دولابی گفت: کار در وهله نخست با بررسی دقیق و موشکافانه شرایط و چگونگی پراکندگی زورخانه ‏های این استان آغاز شد و با بررسیهای بیشتر مشخص شد که 70 تا 80 درصد زورخانه ‏های استان در مناطق 12، 14، 13 و 15 شهرداری تهران متمرکز است.

وی اضافه کرد: با وجود چنین داده‏ هایی، یکی از سالنهای زورخانه ‏ای تقریباً رو به تخریب و نیمه ‏تعطیل مزین به نام "شهید محمد‏مهدی حاج‏ابراهیم‏عراقی" در منطقه دروازه دولاب خیابان 17 شهریور انتخاب شد.

رئیس هیئت پهلوانی و ورزشهای زورخانه ‏ای استان تهران عنوان داشت: بعد از بررسیهای دقیق ‏تر مکاتبات لازم با با اداره کل ورزش و جوانان استان تهران انجام شد و این مجموعه در اختیار هیئت قرار گرفت.

وی ادامه داد: بدین ترتیب، کار مرمت و بازسازی زورخانه شهید عراقی آغاز شد و طبق طرحهای مهندسی بخشهایی نظیر محیط اداری و از آن مهم‏ تر سالنی بسیار مناسب، منطبق بر استانداردهای برگزاری رقابتهای ملی و بین‏المللی و مشتمل بر تشکهای مختص کشتی پهلوانی و گود بزرگ زورخانه ‏ای احداث شد.

اسدی‏ دولابی تصریح کرد: در حال حاضر گود طراحی ‏شده در این سالن یکی از بزرگ ‏ترین گودهای زورخانه ‏ای استان تهران و آماده ارائه خدمات به فعالان در این رشته ورزشی ریشه‏ دار در فرهنگ ایرانی است.