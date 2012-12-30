عملیات اجرایی پتروشیمی زنجان با سرعت پیش می رود

به گزارش خبرگزار ی مهر، محمد رئوفی نژاد در جلسه با شرکت استراتوس روسی، گفت: تمام کارهای شرکت پتروشیمی روی روال است و این پروژه به یک واحد کاملا سرپا و سرحال از لحاظ مدیریتی و همچنین به عنوان بزرگترین پروژه استان تبدیل شده است.

وی افزود: هر نوع تضمینی که در حوزه کار وزارت نفت نیاز باشد چه فنی و چه حقوقی و چه مالی در حوزه کار کارشناسی استانداری زنجان متقبل می‌شود تا کار به زودی نهایی شود و با ورود شرکت استراتوس روسی به کار سرعت بهره برداری بالا می‌رود و برای اجرای درست برنامه‌ها زمان بهره‌برداری از این پروژه به نصف تقلیل می‌یابد و بانک نیز حداکثر مشارکت را برای تامین تسهیلات این پروژه داشته باشد.

استاندار زنجان افزود: این موضوع از دو زاویه پیگیری می‌شود، یکی ورود سرمایه خارجی از طریق تایید حوزه خدمات سرمایه گذاری برای تایید این مشارکت خارجی و دیگری از طریق تامین منابع مالی ریالی که نیاز به تضمین و مشارکت بانک تجارت دارد که اگر در استان برای تامین تسهیلات از طریق بانک با مبلغ مورد نظر مشکل وجود داشته باشد، از طرف معاونت اقتصادی استانداری از تسهیلات بانکی خارج استان استفاده شود.

رئوفی نژاد سرعت بخشی به روند عملیات اجرایی این پروژه را موجب افزایش سود دهی به مردم و سهامداران عنوان کرد و ورود هر سرمایه گذار بخش خصوصی به عرصه سرمایه گذاری موجب سرعت گرفتن بیش از پیش این واحد خواند.

مدیر عامل پتروشیمی زنجان نیز در این جلسه میزان پیشرفت مهندسی این پروژه را 60 درصد خواند و روند اجرای عملیات ساخت و ساز آن را به صورت جهشی در حال پیشروی عنوان کرد.

محمد رضا مرید شوشتری به آماده سازی تمامی قطعات مورد نیاز این واحد صنعتی با بهره گیری از دانش بومی اشاره کرد و این موضوع را نشان از توانمندی بالای علمی و فنی متخصصان ایرانی عنوان کرد و افزود: فناوری مورد نیاز ساخت هر یک از قطعات مورد نیاز پتروشیمی بسیار پیچیده است و اهمیت دستیابی به این دانش کمتر از ساخت سانترفیوژ های هسته ای نیست.

وی ادامه داد: تکمیل و سرعت بخشی به روند عملیات اجرایی این واحد صنعتی نیازمند تامین منابع ارزی برای تهیه مواد اولیه است.

مدیر عامل پتروشیمی زنجان گفت: 70 درصد پیشرفت این پروژه وابسته به واردات کالاها و مواد اولیه مورد نیاز آن بر می گردد.

مریدشوشتری تهیه و خرید این کالا ها و مواد اولیه را نیازمند تامین منابع ریالی و ارزی خواند و مشکل ترین بخش عملیات اجرایی آن را نصب و راه اندازی قطعات عنوان کرد.

وی افزود: سرمایه گذاری برای راه اندازی این واحد صنعتی بسیار به صرفه و توجیه پذیر است و می تواند در کمترین زمان ممکن با سود دهی بالا، سرمایه گذاری صورت گرفته را بازگرداند.

