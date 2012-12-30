حضور هادی عقیلی در ورزشگاه فولادشهر/ شعار علیه ضد فوتبال فولاد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتبال سپاهان اصفهان و فولاد خوزستان در چارچوب رقابتهای هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور با حاشیه هایی همراه بود/
نزدیک به 2 هزار نفر از تماشاگران تیم سپاهان برای تماشای این بازی به ورزشگاه فولادشهر اصفهان آمده بودند؛ حدود 50هوادار فولادی نیز در ورزشگاه فولادشهر اصفهان حضور داشته و به تشویق تیم خود میپرداختند.
تماشاگران سپاهان در ابتدای بازی احسان حاجصفی را تشویق کرده و بازگشتش به سپاهان را خوشآمد گفتند.
میلان سوشاک، مدافع استرالیایی سپاهان برای مسابقه امروز سپاهان در ترکیب 18 نفره تیمش قرار گرفته بود اما در این بازی به او فرصت بازی نرسید.
رادومیر جالوویچ، مهاجم سپاهان هم در بازی امروز به جای محمد غلامی از ابتدا در ترکیب اصلی تیمش قرار گرفته بود؛ البته جالوویچ عملکرد خوبی نداشت و در نیمه دوم بازی تعویض شد.
توپ در دقیقه 24 بازی ترکید و مسئولان بازی مجبور شدند توپ را در این دقیقه تعویض کنند.
حضور هادی عقیلی، مدافع سابق سپاهان در ورزشگاه فولادشهر از دیگر نکات جالب بازی بود؛ او این بازی را از نزدیک تماشا میکرد و تماشاگران در این مسابقه هادی عقیلی را با شعار "هادی کاناوارو" تشویق کرده و خواستار بازگشت او به سپاهان شدند.
شهاب گردان، دروازهبان سپاهان در این بازی عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت و با وجود اینکه سپاهان در مسابقه امروز متحمل شکست شد، او در نیمه دوم بازی و شرایطی که بازیکنان تیمش در صدد رسیدن به گل بودند، 3 بار در موقعیتهای تک به تک دروازه تیمش را نجات داد.
در دقایق ابتدایی نیمه دوم بازی و در حالیکه دروازهبان فولاد در صدد تعویض دستکشهای خود برآمد، هواداران سپاهان با شعارهایی به ضد فوتبال بازی کردن تیم فولاد انتقاد کردند.
این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود فولاد خوزستان به پایان رسید.
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