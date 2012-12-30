استقبال از جشنواره عمار در خوزستان/ برای جشنواره مخاطب سازی نکردیم

عبدالرضا رستمی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشنواره عمار همزمان با سراسر کشور در اهواز و بیش از 30 نقطه استان خوزستان برگزار شد و در این جشنواره بیش از 50 ساعت اکران عمومی صورت گرفت.

وی با بیان اینکه این جشنواره برای سومین بار در کشور برگزار شد، افزود: فیلم‌ های کوتاه، مستند، انیمیشن و فیلم نامه‌نویسی با موضوعات انقلاب اسلامی، جنگ نرم، فتنه سال 88، بیداری اسلامی، دفاع مقدس و... از محورهای اصلی این جشنواره بوده اند.



رستمی فر با اشاره به برگزاری این جشنواره از پنجم تا هفتم دی ماه، گفت: در این دوره از جشنواره در حدود 57 فیلم در خوزستان اکران شد.

وی با بیان اینکه این جشنواره در اهواز و شهرهای آبادان، شوشتر، مسجدسلیمان، ایذه و رامهرمز برگزار شد، افزود: در سومین جشنواره عمار در استان خوزستان، روزانه 10 فیلم به روی پرده رفت.

دبیر استانی جشنواره فیلم عمار با اشاره به استقبال صورت گرفته از سوی شهروندان و جامعه هنری فرهنگی استان، اظهار کرد: نه تنها برای جشنواره فیلم عمار مخاطب سازی انجام نشد، بلکه با توجه به استقبال صورت گرفته، حتی پاسخ دادن به انبوه مخاطبان بالفعل جشنواره هم به دشواری انجام شد.

وی تصریح کرد: در راستای برگزاری این جشنواره به این باور رسیدیم که ظرفیتهای بازتولید نوعی سینمای آرمانی و مردمی در خوزستان بسیار زیاد است.

عضو شورای مرکزی مؤسسه رسانه بیداری با بیان اینکه باز تولید نوعی سینمای انتقادی و انقلابی در خوزستان ضروری است، افزود: نیاز خوزستان به یک سینمای مستند منتقد مبرهن است و در این راستا توانایی ها و ظرفیتهای لازم برای خلق این فضای جدید نیز شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه سومین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار از 21 آذر تا 9 دی ماه در تهران و بیش از 100 شهر و روستای کشور برگزار شد، گفت: این جشنواره در دو بخش مسابقه و جنبی برگزار شد که در بخش مسابقه آثار در قالب ‌های مستند، داستانی کوتاه و بلند، انیمیشن، نماهنگ، فیلمنامه، پژوهش ‌ها، نقدها و یادداشت‌ های سینمایی پذیرفته شد.

رستمی فر افزود: بخش جنبی این دوره از جشنواره مردمی عمار نیز سوژه ‌های مستند و داستانی بوده است.