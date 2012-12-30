تخفیف 20 درصد عوارض و معافیت 9 درصدی جریمه دیرکرد در فیروزکوه

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن حیدری با اعلام این خبر گفت: به مناسبت 9 دی "روز بصیرت و میثاق با ولایت" و 22 بهمن سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از تاریخ 9 دی 91 لغایت 30 بهمن 91 کلیه شهروندان تخفیف 20 درصد عوارض و معافیت 9 درصدی جریمه دیرکرد را دریافت می کنند.

وی افزود: شهروندانی که نسبت به پرداخت نقدی عوارض ساختمانی و صنفی "به استثنا جریمه ماده 100" اقدام کنند از جانب شهرداری و شورای شهر، مشمول تخفیف 20 درصد از کل عوارض و معافیت 9 درصدی جریمه دیرکرد خواهند شد.

70 پزشک بهزیستی استان تهران تجلیل شدند

70 پزشک فعال بهزیستی استان تهران که خدمات ارزنده ای به جامعه تحت پوشش خانواده بهزیستی داشتند، در همایشی در تهران با اعطای لوح و جوایزی به رسم یادبود تجلیل شدند.

در این همایش مشکلات پزشکان فعال در بهزیستی استان تهران، سختی کار، وضعیت حقوقی و روند بهبود معیشتی آنان مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل بهزیستی استان تهران در این همایش اظهار داشت: جامعه پزشکی ما همواره در تمام شرایط کمک و همیار مردم بوده و در راه درمان و مددکاری از هیچ تلاشی کوتاهی نکرده اند و بر این اساس، رسیدگی به خواسته های آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ولی الله نصر، رعایت حال مددجویان محروم و رسیدگی به آنان را از وظایف یک پزشک خوب دانست و افزود: از آنجا که جایگاه ویژه علمی و قداست پزشکان همیشه مورد اعتماد، وثوق، احترام و رازداری مردم است، آنها باید با رعایت صبر، حسن خلق و عشق در کار خود الگو باشند.

وی از مقام شامخ و ستودنی پزشکان و خدمات ارزنده آنان به جامعه هدف بهزیستی قدردانی کرد و یادآور شد: به لطف الهی جامعه پزشکی بهزیستی استان تهران همواره همراه و یاور این سازمان است و این وفاق و همدلی موجب می شود تا خدمتگزاران مردم با تلاش و قدرت مضاعفی در مسیر خدمت رسانی گام بردارند.