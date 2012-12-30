اردوغان دست در دست الخطیب/بازهم برای حمایت از مخالفان سوریه هزینه می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه TRT، "رجب طیب اردوغان" با اشاره به درگیری شورشیان سوریه با ارتش این کشور، مدعی شد کشته شدگان مخالف مقام شهادت دارند.

وی دقایقی پیش در جمع آوارگان سوری ساکن اردوگاه مرزی ترکیه با تکرار ادعاهای پیشین خود در مورد نظام سوریه ابراز امیدواری کرد تلاشهای دشمنان این کشور به نتیجه رسیده و نظام اسد سقوط کند.

اردوغان شمار آوارگان سوری ساکن اردوگاههای ترکیه را 150 هزار نفر دانست و از هزینه های هنگفت حمایت از شورشیان سوری برای آنکارا خبر داد.

وی در حالی که "معاذ الخطیب" سرکرده ائتلاف مخالفان سوری را در کنار خود داشت اظهار داشت: بیش از 100 کشور این مرد و گروه یارانش را به عنوان نماینده مخالفان به رسمیت شناخته است.

نخست وزیر ترکیه که بدلیل سیاست های ضدسوری خود شاهد انتقادهای داخلی است، مدعی شد مردم سوریه "بشار اسد" را قبول ندارند و به همین دلیل وی در مقامش باقی نخواهد ماند.

این ادعا در حالی است که حمایت های مردم سوریه از اسد باعث شده تلاش های 20 ماهه دشمنان بین المللی این کشور در اجرای طرح های خود ناموفق باشند.

وی در پایان از ادامه حمایت آنکارا از مخالفان سوریه و همراهی با سیاست های کشورهای عربی و غربی علیه نظام اسد خبر داد و دست معاذ الخطیب را به نشانه این سیاست خود به گرمی فشرد.