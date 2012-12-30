صبای قم در خانه برابر ذوب آهن متوقف شد/ صبا یک پله در جدول صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین هفته از دور برگشت بازی های دوازدهمین دوره مسابقات فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس عصر یکشنبه دهم دی ماه با رقابت تیم‌های مدعی در شهرهای مختلف ادامه یافت و طی آن صبای قم در دیداری خانگی برابر ذوب آهن اصفهان به تساوی بدون گل تن داد.



دومین تساوی بدون گل صبای قم در لیگ دوازدهم



دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و ذوب آهن اصفهان از هفته دوم دور برگشت مسابقات دسته برتر فوتبال باشگاه های کشور به قضاوت سیدمهدی سیدعلی و به میزبانی صبای قم در ورزشگاه یادگار امام این شهر برگزار شد و شاگردان عبدالصمد مرفاوی در نهمین میزبانی لیگ، هفتمین تساوی این فصل را تجربه کردند.



صبای قم در حالی در این دیدار حساس خانگی در رقابت‌های لیگ دسته برتر باشگاه های کشور مقابل ذوب آهن اصفهان به تساوی رسید که پیش از این نیز چهار بار برابر تیم های فوتبال، فولاد خوزستان، فجر شهید سپاسی شیراز، داماش گیلان و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان نیز در خانه با تساوی متوقف شده بود و بدین ترتیب برای پنجمین بار در این فصل در خانه خود مساوی کرد و عملا به هفتمین تساوی این فصل تا پایان هفته نوزدهم لیگ برتر رضایت داد.



پنجمین تساوی خانگی صبای قم مقابل میهمانان لیگ برتری



شاگردان عبدالصمد مرفاوی در تیم فوتبال صبای قم در تلاش برای بهبود موقعیت خود و رسیدن به بالای جدول رده‌بندی این فصل لیگ برتر و همچنین تعقیب بالانشین های جدول، بازی هماهنگی را به نمایش گذاشته و چند بار تا آستانه فروپاشی دروازه ذوب آهن اصفهان پیش رفتند اما موفق به گلزنی نشدند.



نکته‌ای که در این دیدار بیش از همه به چشم آمد، تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان نیز چندین بار مقابل دروازه صبای قم موقعیت های خوبی ایجاد کرد و حتی آنها یک بار در نیمه اول و یک بار در نیمه دوم برابر دروازه صبای قم موقعیت های خوبی به دست آوردند اما هر بار فرصت ها به راحتی از دست رفت و البته صبای قم نیز مهمترین فرصت بازی یعنی پنالتی دقیقه 42 را توسط میلاد نوری به سادگی از دست داد تا با هدر رفتن انواع و اقسام موقعیت ها، این بازی گلی در بر نداشته باشد.



صبا یک پله در جدول صعود کرد



در حالی که صبای قم بازی دور از انتظاری نسبت به دیدار خارج از خانه قبلی برابر پیکان تهران در این مسابقه ارائه می‌کرد، در نهایت تساوی بدون گل در جدال 90 دقیقه‌ای دو تیم در هفته دوم از دور برگشت مسابقات لیگ دسته برتر باشگاه های کشور رقم خورد.



در جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور هم اکنون صبای قم 25 امتیازی و دهم است، ذوب آهن اصفهان نیز با 17 امتیاز در مکان شانزدهم جدول جای دارد و دو تیم به ترتیب در هفته بیستم با ملوان در انزلی و استقلال در اصفهان بازی می کنند.

