طرح مجلس در خصوص عزل شهرداران محدود کردن اختیارات شوراها است

اسماعیل حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه قانونی شوراها در قانون اساسی، عنوان کرد: متاسفانه برخی نمایندگان مردم در مجلس به جای رفع خلاء های قانونی در گسترش اختیارات شوراها و واگذاری امور محلی به این نهاد مردمی، با محدود کردن اختیارات شوراها رویه نامطلوبی را در پیش گرفته اند.

وی اضافه کرد: این رویه منجر به اخلال در خدمات رسانی مطلوب به مردم و بروز اختلافات حاد در عرصه مدیریت شهری خواهد شد.

حسین پور با انتقاد از اقدام اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص ارائه طرح سلب اختیار عزل شهرداران از شوراهای شهر تصریح کرد: در حالی که به استناد ماده 73 قانون شوراها، عزل شهردار از اختیارات شوراها است؛ در طرح پیشنهادی شهردار در صورتی عزل می شود که شورای حل اختلاف استان این موضوع را تایید کند.

وی با انتقاد از رویکرد کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: این طرح عملا باعث تشدید اختلافات شوراها و شهرداران می شود و از سویی نادیده انگاشتن بحث نظارت نمایندگان مردم در شوراها، برعملکرد شهرداران است.

این عضو شورای اسلامی شهر شیروان افزود: شوراها بیش از هر مجموعه دیگری قادر به تشخیص عملکرد شهردار هستند و نمی توان با تشخیص مجموعه ای از بیرون، شوراها را مکلف به پذیرش دوباره شهردار معزول کرد.

وی تاثیرپذیری شوراها از یک ایده یا جریان خاص در عزل شهرداران را برداشت سطحی نگرانه ای از شوراها تلقی کرد و اظهار داشت: متهم نمودن شوراها به نادیده انگاشتن منافع مردم و عزل شهرداران بر اساس برخی اغراض یا امیال شخصی شوراها، جفایی ناروا در حق مجموعه شوراها است و زیبنده نیست معدود موارد احتمالی را به همه شوراها تعمیم داد و برای این ذهنیت خود ساخته به دنبال وضع قانون بود.

حسین پور گسترش اختیارات شوراها را عاملی موثر برای پرداختن نمایندگان به مسائل کلان کشوری ارزیابی کرد و بیان داشت: نمایندگان مردم در مجلس باید با نگاه ملی و فرا منطقه ای به دنبال وضع قوانینی اثرگذار برای ترقی و بالندگی کشور باشند و نباید با ارائه چنین طرح های محدود کننده اختیارات شوراها، این شبهه را در ذهن موکلین خود ایجاد کنند که برخی نمایندگان مجلس، شوراها را مانعی در راه نیل به اهداف خود می دانند.

وی ابراز امیدواری کرد: نمایندگان مردم در مجلس علاوه بر مخالفت با طرح مذکور، با درایت در وضع قوانین جدید، به دنبال گسترش اختیارات شورا باشند تا این نهاد پا گرفته مردمی، با همتی بلند به رسالت خطیر خدمت رسانی به مردم عمل نماید.