بارش برف و باران در ارتفاعات پایتخت طی 24 ساعت آینده

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: نقشه های پیش یابی بیانگر نفوذ زبانه پرفشار و جریانات شمالی به نوار شمالی کشور طی 48 ساعت آینده است که با عبور موج تراز میانی جو همراه می شود، از این رو در سواحل شمالی کشور و به صورت پراکنده تر در شمال غرب، ارتفاعات البرز و شمال شرق کشور ابرناکی بارش برف و باران، کاهش دما و وزش باد پیش بینی می شود.

به گفته وی، طی 24 ساعت آینده بارش ها در سواحل شمالی کشور شدت بیشتری خواهد داشت و دریای خزر طی سه روز آینده مواج است.

امیدوار اظهار داشت: از بعد از ظهر روز سه شنبه از ناپایداری ها در این مناطق کاسته می شود. در سایر مناطق کشور جوآرام و پایدار بوده وموجب افزایش آلاینده های جوی در شهر های صنعتی وپرجمعیت خواهد شد.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: روز های دوشنبه و سه شنبه خلیج فارس مواج خواهد بود.

وی افزود: فردا آسمان تهران نیمه ابری در ارتفاعات ابری همراه با بارش باران، برف و وزش باد در اواخروقت خواهد بود کمینه دما با یک درجه کاهش نسبت به امروز برابر منفی دو و بیشینه دما همانند امروز معادل 4 درجه سانتیگراد خواهد بود.