به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله مطهری نویسنده کتاب "عزت شاهی" و از مبارزان پیش از انقلاب در مراسم اختتامیه فیلم عمار که با حضور خانواده شهدا و جمعی از چهرهها و مسئولان سینمایی برگزار شد، گفت: همه ما مدیون شهدا و خانوادههای آنها هستیم و نمیتوانیم ذرهای از محبت این عزیزان را جبران کنیم.
جشنواره فیلم عمار متعلق به حزباللهیهای بیتجربه نیست
وی در ادامه با اشاره به این مطلب که عدهای گمان میکنند جشنواره فیلم عمار متعلق به حزباللهیهای بیتجربه است گفت: متاسفانه عده ای گمان می کنند جشنواره فیلم عمار متعلق به عدهای از مذهبیها است و تولیداتی که عرضه کردهاند سطح پایینی دارد اما من در پاسخ به این افراد گفتم که اینگونه نیست و تشکیلات جشنواره عمار در این راه زحمت کشیدهاند و هرکس به نوبه خودش کاری کرده است.
عزتالله مطهری در ادامه افزود: دستاندرکاران جشنواره عمار کسانی هستند که در جهت پیروزی انقلاب اسلامی تلاش کردند و لذا تمام تلاششان قابل تقدیر است و باید کاری کنند که سال به سال این حضور پررنگ تر شود. تربیت نیروی انسانی در جهت درامنویسی در حوزه انقلاب نیاز به تشکیل یک اتحادیه و شناخت درست فیلمساز دارد و این مهم از وظایف جشنواره فیلم عمار است.
انقلاب اسلامی ایران رقیب جدی ایدئولوژیک آمریکا است
نادر طالبزاده دبیر سومین جشنواره فیلم عمار همچنین در مراسم اختتامیه این جشنواره گفت: به اعتقاد من انقلاب اسلامی در شرایط فعلی چهره جدیدی به خود گرفته است و اکنون رقیب جدی ایدئولوژیک برای آمریکا محسوب می شود. به این معنا که اگر دو کاندید رئیس جمهوری آمریکا برای مناظره روبروی هم بنشینند قطعا یکی از سئوالاتی که از آنها پرسیده میشود موضعشان نسبت به سیاستهای جمهوری اسلامی ایران است.
وی در ادامه افزود: بسیار خوشحالم که سینه سوختگان انقلاب در جمع ما حضور دارند، افرادی که چهرههای بسیار درخشانی در انقلاب ما هستند و خود پرسوناژهای اصلی مستندهای ما هستند. به اعتقاد من باید به پیچ سرنوشتسازی که مقام معظم رهبری نیز در صحبتهایشان به آن اشاره داشتند، مورد دقت قرار گیرد و بدانیم چگونه در حوزه فرهنگ و هنر مهندسی درستی صورت گیرد تا به اهداف مورد نظر که متعهد بودن به اسلام عزیز است، دست یابیم.
وی در ادامه افزود: انقلاب اسلامی معدن طلایی است از ایدهها و خلاقیتهایی که پشت این ایدهها نهفته است. یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی پرورش نیروهای انقلابی و مخلص در راه اسلام بوده است که در مقاطع مختلف زمانی گوشهای از رشادتهای این جوانهای انقلابی را دیده و شنیدهایم.
این کارگردان در ادامه افزود: اما آنچه مسلم است اینکه ایدههای انقلابی باید از طریق هنر تصویر نشان داده شود ولی متاسفانه در طول تمام این سالها ظرفیتهای نهفته فیلمسازان انقلاب کشف و مهندسی نشده است. خوشبختانه دستاندرکاران اجرایی فیلم عمار از ابتدای فعالیت در جهت حمایت از فیلمسازانی برآمدهاند که مخلصانه بهدنبال احقاق حق انقلاب به زبان تصویر و بهویژه سینما بودهاند.
نادر طالبزاده با اشاره به فیلمهای حاضر در این جشنواره تصریح کرد: خوشبختانه 5 اثر بزرگ مستند با موضوعات انقلاب اسلامی در این جشنواره دیدهام اما نقطه ضعف تفکر جریان سینمای انقلاب در عرصه داستان و درامنویسی است که باید به این بخش از موضوع بیش از پیش توجه کرد.
دبیر سومین جشنواره فیلم عمار گفت: فیلمسازانی که در فضای انقلاب نفس میکشند بدور از هرگونه ویروس سکولاریسم و روشنفکری هستند و نسبت وجودیشان به ذات پاک پروردگار نزدیکتر است. بنابراین سینمای انقلاب وظیفه دارد طی یک مهندسی فرهنگی استعدادها را کشف کند.
طالب زاده در پایان با قدردانی از وحید جلیلی گفت: در سالهای آینده شاهد نوآوری و خلاقیتهای بیشتری در این جشنواره خواهیم بود زیرا آنچه وصل به حقیقت و نور و زلال است خاموش نمیشود. این حرکت نیز وصل به حقیقت است و آینده روشنی را در پی خواهد داشت.
مافیای سینمایی اجازه ورود حزبالهیها را نداد
سعید قاسمی کارشناس فرهنگی در بخش پایانی مراسم اختتامیه سومین جشنواره فیلم عمار با اشاره به حماسه نهم دی، گفت: برای برخی، فتنه گویا چنین بوده است که عدهای از مریخ آمدند و برگشتند.
وی با اشاره به فعالیتهای صداوسیما و دستگاههای مسئول افزود: امسال پس از سه سال، بنیاد شهید اسم برخی را به عنوان شهید فتنه اعلام کرد که باعث خرسندی است. در عین حال مافیای سینماییها که در این سی ساله گذشته رخ داده است اجازه ورود حزبالهیها را نمیدهد که این مساله به زودی شکسته میشود.
قاسمی همچنین گفت: اقدامهای وحید جلیلی و حسن عباسی قابل تقدیر است و هنری که از دیدگاه امام برگرفته شود، مورد قبول ما است که این هنر بیانکننده ظلم ظالمان و مظلومیت سیلیخوردگان خواهد بود.
وی با اشاره به پیچ تاریخی داخلی و خارجی که امروز در آن به سر میبریم، عنوان کرد:امروز این چیزها شاید چالههای جلوی پای ما را هم پر نکند اما خداوند میفرماید "وان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم" که یعنی با همه قصورها باید خدا و ولی خدا را حامی باشیم.
