نگران جایگاهم در صبا نیستم/ برای تماشاگران آرزوی مغفرت می کنم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالصمد مرفاوی بعد از پایان بازی تیمش با ذوب آهن اصفهان در هفته دوم از دور برگشت رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور، تصریح کرد: با توجه به بازی هفته قبل که مقابل پیکان بازی کرده و برده بودیم به نظر من بازیکنان ما هنوز در باد پیروزی مقابل پیکان خوابیده بودند.



وی ادامه داد: ما در نیمه اول بازی خوبی ارائه نکردیم و با غرور وارد زمین شدیم اما در نیمه دوم بازیکنان ما به مراتب حضور بهتری در زمین مسابقه داشتند و توانستند بارها موقعیت گلزنی ایجاد کنند اما متاسفانه در استفاده از فرصت های گلزنی موفق عمل نکردیم.



سرمربی تیم فوتبال صبای قم بیان داشت: ذوب آهن اصفهان هم در این دیدار تاکتیک دفاعی اتخاذ کرده بود اگرچه آنها در یکی دو موقعیت مقابل دروازه ما خوب ظاهر شدند اما درصد فرصت های گلزنی ما بیشتر بود و می توانستیم برنده این بازی باشیم.



وی یادآور شد: در مجموع از عملکرد تیم راضی هستم و به نظر من بازیکنان ما در زمین مسابقه عملکرد خوبی داشتند ما تیمی هستیم که روی زمین بازی می کنیم اما در این دیدار وضعیت نامناسب زمین چمن ورزشگاه یادگار امام برای ما مشکل ایجاد کرد.



مرفاوی در ادامه در خصوص شعار تماشاگران که خواستار جدایی وی از صبای قم بودند، تصریح کرد: من از دقیقه 65 شعار تماشاگران را می شنیدم، اینکه آنها از کجا خط می گیرند و چرا این شعارها را می دادند مهم نیست چون این یک رسم در فوتبال ما است که جواب زحمت های یک مربی را اینگونه بدهند ولی من برای تماشاگران فقط می توانم آرزوی مغفرت کنم چرا که باید بعدا پاسخ وجدانشان را بدهند که چرا بی دلیل بر علیه یک نفر شعار می دهند.



وی ابراز داشت: من از اینکه آنها این شعارها را می دهند نگران جایگاهم در صبای قم نیستم و تا زمانی که در این تیم باشم با تمام وجود برای موفقیت و نتیجه گرفتن تلاش می کنم اما هیچ گاه زیر بار زور و بی انضباطی برخی بازیکنان هم نمی روم.



سرمربی تیم فوتبال صبای قم در پایان با بیان اینکه قضاوت داور این مسابقه مشکل خاصی نداشت و در مجموع خوب داوری کرد، در پاسخ به این سئوال که کدام بازیکنان در تیم شما بی انضباطی کرده اند، بیان کرد: محسن بیات و حامد لک نفراتی هستند که تا اطلاع ثانوی اجازه حضور در تمرینات تیم را ندارند.