زمین ‏های واگذار شده به بهره ‏برداران تاریخ اعتبار محدودی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرعماد عصر یکشنبه در نشستی که به منظور تسریع و تسهیل در آماده‏سازی و تکمیل مجموعه فرهنگی آهوان و رفع موانع موجود بر سر راه اجرای این پروژه، با حضور جمعی از مدیران کل و مسئولان دستگاه‏های اجرایی استان سمنان تشکیل شد با اشاره به اینکه حمایت از بهره‏برداران وظیفه این دستگاه است، بیان داشت: بر اساس قانون و مصوبه هیئت دولت، انجام هر پروژه‏ای در محدوده واگذار شده منابع طبیعی به بهره‏برداران منوط به اخذ رضایت از آنهاست.



وی افزود: به دامداری که در استان سمنان در راستای اجرای این پروژه بر اساس حس وظیفه‏شناسی در حفظ مراتعی که دولت در اختیارش قرار داده، با جدیت می‏کوشد افتخار می‏کنیم.

میرعماد با اشاره به اینکه در این زمینه چندین جلسه تاکنون تشکیل شده است، عدم تعامل و همکاری سرمایه‏گذار با بهره‏برداران عرصه منابع طبیعی را ازموانع پیشرفت کار دانست و افزود: در عرصه منابع طبیعی تعامل با بهره‏برداران یک اصل است.

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان سمنان با اشاره به اینکه زمین های واگذار شده به بهره برداران منابع طبیعی در استان سمنان تاریخ اعتبار محدودی ندارد، گفت: در واگذاری اولیه، حداقل سه سال اعتبار در نظر گرفته می‏شود و در صورت عدم بهره‏برداری مجوز صادره لغو خواهد شد.

میرعماد همچنین عدم پیگیری در انعقاد قرارداد را از دیگر مشکلات این پروژه دانست.

فاز اول حبله رود دستاوردهای خوبی را به همراه داشت

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان سمنان افزود: فاز اول حبله رود دستاوردهای خوبی را به همراه داشت و به نظر می رسد هنوز کشاورزان به این نتیجه که استفاده از باد شکن نه تنها موجب جلوگیری از فرسایش خاک می شود بلکه مقدار تولید را افزایش خواهد داد نرسیدند و این باید برای کشاورزان تبیین شود.

میرعماد با بیان اینکه راهبرد مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز حبله رود در فاز دوم در دستور کار قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: ارائه چنین راهبردی همراه با مستندسازی تجارب گذشته، توسعه مدلی را برای تعمیم و تکرار در سایر نقاط میسر می کند.

میرعماد افزود با اشاره به این مطلب که در فاز نخست اجرای این طرح، 9 روستای نمونه و سه مرتع در استان سمنان انتخاب شد که عمده فعالیت ها در بخش بیابان زدایی و آبخیزداری متمرکز بوده است، اظهار داشت: حبله رود در طرح تعریف شده منابع طبیعی شامل 17 روستا می شود که هشت روستای آن در شهرستان فیروزکوه و مابقی در استان سمنان قرار دارد.