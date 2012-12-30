راه آهن شانسی برای گل زنی نداشت/ داور عامل برد و باخت بازی نبود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مایلی کهن در نشست خبری بعد از بازی گهر و راه آهن اظهار داشت: تیم گهر تیم برتر میدان بود و می توانست گلهای بیشتری را هم بزند.

وی با بیان اینکه تیم گهر مشکلات فراوانی دارد، تصریح کرد: با این وجود مجموعه باشگاه، مردم دورود و بازیکنان تمام تلاش خود را برای رفع آنها انجام داده اند.

سرمربی تیم گهر دورود با بیان اینکه طی هشت روز اخیر تیم گهر بیش از چهار هزار کیلومتر با اتوبوس جابجایی داشته است، افزود: با وجود این باید به شرف بازیکنان تیم درود گفت چرا که مردانه بازی کردند و زحمت کشیدند.

مایلی کهن همچنین از تماشاگران دورودی تقدیر کرد و گفت: مردم دورود مردانه به تشویق تیم گهر پرداختند و بعد از بازی نیز هم تیم برنده و هم تیم بازنده را مورد تشویق قرار دادند.

وی با بیان اینکه تماشاگران دورودی یک "موج نو" در فوتبال کشور ایجاد کردند، افزود: امیدواریم که این روند توسط تماشگران دورودی ادامه داشته باشد.

سرمربی تیم گهر دورود تصریح کرد: امیدورایم که هواداران تیم گهر این هدیه ناچیز را از بازیکنان تیم بپذیرند.

مایلی کهن همچنین با اشاره به داوری بازی نیز بیان داشت: نتیجه بازی در داخل زمین رقم می خورد این طبیعی است که تیمی که می بازد به دنبال راههایی برای فرار از شکست خود است.

وی با تاکید بر اینکه به نظر من امروز داور عامل برد و باخت بازی نبود ادمه داد: خوشبختانه داور بازی قضاوت خوبی از خود نشان داد.

سرمربی تیم گهر دورود افزود: در بازی امروز نیز تیم گهر سوار بر بازی بود و تیم حریف شانس چندانی برای گل زدن نداشت.

مایلی کهن همچنین با اشاره به ادامه همکاری خود با تیم گهر نیز تصریح کرد: من از همان روز اول گفته ام که من یک جان دارم که آن را نیز در اختیار تیم گهر و تماشاگران قرار می دهم.

وی با تاکید بر اینکه اگر قصد جدایی از تیم گهر را داشتم تا امروزاین تیم را رها می کردم عنوان کرد: با این وجود تیم گهر مشکلات فراوانی دارد که باید رفع شوند.

سرمربی تیم گهر دورود با تاکید بر اینکه این دور از واقعیت است که بگوییم تیم گهر مشکلی ندارد افزود: با این وجود تا زمانی که بخواهند من در تیم گهر می مانم و مشکلی در این زمینه نیز ندارم.

مایلی کهن با بیان اینکه متاسفانه بعضی دوستان به دلایل خاصی موجب دلسردی هدایتی برای ادامه همکاری با تیم گهر شدند افزود: این در حالیست که هدایتی داشت به فوتبال این شهر خدمت می کرد و از جیب شخصی خود به تیم گهر کمک می کرد.