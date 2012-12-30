به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رستمی بعد از ظهر یکشنبه در نشست ساماندهی سکونت‎گاه‎های غیررسمی در استان بوشهر با اشاره به مهاجرپذیر بودن استان بوشهر، اظهار داشت: این وضعیت باعث شده تا مهاجرانی از دیگر استان‌ها و یا کشورهای همسایه وارد استان شوند.

وی ادامه داد: ورود افراد و گروه‌های مختلف به استان بوشهر سبب ساخت سکونت‌گاه‌هایی در زمین‎های دولتی، حریم‌های روستاها و حاشیه دریا شده که این موضوع مشکلات فراوانی را به دنبال دارد.

معاون استاندار بوشهر مشکلات ناشی از ایجاد این سکونت‌گاه‌ها را معضلی برای استان دانست و افزود: چهار نفر در سیل دشتستان به علت حضور در سکونت‌گاه‌های غیر مجاز فوت کردند و در صورت بارندگی‌های اینچنینی احتمال بروز چنین حوادثی باز هم موجود است.

وی به وجود دو هزار واحد مسکونی در سکونت‎گاه‎های غیررسمی در استان بوشهر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: این افراد در معرض آسیب‌های جدی هستند که باید این موضوع به صورت ویژه‌ای مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات لازم صورت پذیرد.

رستمی خواستار تلاش مسئولان برای جلوگیری از توسعه چنین سکونت‌گاه‌هایی شد و تصریح کرد: با توجه به حمایت استانداری و همراهی فرمانداران تلاش می‎کنیم ابتدا از توسعه این سکونت‎گاه‎ها جلوگیری کرده سپس این اماکن را در استان ساماندهی کنیم که نیازمند اختصاص اعتبارات ویژه‌ای است.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت مسکن مهر برای حل این مشکلات، اضافه کرد: معمولا اقشار آسیب‌پذیر در جریان حوادث آسیب می‌بینند که به منظور پیشگیری از پیامدهای ناخوشایند این حوادث باید در مرحله اول از توسعه سکونت‎گاه‎های غیررسمی جلوگیری کنیم.

معاون عمرانی استاندار بوشهر بافت فرسوده را به عنوان یکی از مشکلات استان بوشهر عنوان کرد و افزود: آماده هستیم تا برای بازسازی و نوسازی این بافت‌ها اقدام کنیم.