پرونده بدهی برق مترو در دیوان عدالت اداری / درخواست شهردار تهران از مجلس

امید تشت زر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی اخبار مبنی بر بدهکاری 50 میلیارد تومانی مترو به دلیل هزینه برق به دولت گفت: پس از هدفمندی یارانه ها قرار بر این شد وزارت نیرو بر اساس مصوبه مجلس، برق مصرفی مترو و اتوبوس را با کمترین تعرفه موجود محاسبه کند اما بر خلاف ابلاغ مجلس، وزارت نیرو از این مصوبه برداشت استباه کرده و به جای کمترین تعرفه موجود، مبنای محاسبه را کمترین میزان تعرفه صنعتی، قرار داد.

وی افزود: کمیسیون عمران مجلس طی دو نامه ای به وزارت نیرو مصوبه مجلس را شفاف سازی و تاکید کرد منظور از این مصوبه کمترین تعرفه موجود در کشور است که کمکی به سامانه حمل و نقل عمومی کشور از جمله مترو و اتوبوس محسوب می شود.

تشت زراضافه کرد: براساس ادعای وزارت نیرو ما 13 میلیارد تومان که تا پایان سال احتمالا به 16 میلیارد تومان می رسد، به این وزارت خانه بدهکاریم اما ما براساس کمترین تعرفه بدهی خود را محاسبه کرده و تا کنون یک میلیارد تومان به این وزارتخانه پراخت کرده ایم.

این مقام مسئول در شرکت بهره برداری متری تهران اضافه کرد: برای آنکه مشخص شود کدام تعرفه باید مبنای کار قرار گیرد این پرونده را به دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری ارسال کرده ایم تا آنها ملاک عمل را مشخص کنند.

وی با رد بدهی 50 میلیاردی متروی تهران برای هزینه های برق که توسط یکی از مسئولان دولتی اعلام شده بود گفت: کل بدهی ما براساس کمترین تعرفه دو میلیارد است که از این میزان یک میلیارد تومان پرداخت شده و ما همچنان تاکید داریم باید قیمت برق مصرفی از قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل عمومی پیروی کنند.

تشت زر با اشاره به نامه شهردار تهران به مجلس در خصوص تعرفه برق گفت: براساس شنیده ها مجلس در این زمینه حق را به مترو داد اما هنوز رای دیوان عدالت اداری مشخص نیست.

معاون برنامه ریزی و پشتیبانی شرکت بهره برداری ادامه داد: مترو طی جلسه ای با حضور نمایندگانی از استانداری، برق منطقه، شورای شهر و شهرداری تفاهمنامه ای به امضا رسیده که مترو براساس تعرفه های برق قبل از هدفمندی یارانه ها، هزینه برق خود را علی الحساب پرداخت کنند که ما این یک میلیارد تومان را بر اساس همان تفاهمنامه پراخت کرده ایم.

روز یکشنبه 10 دیماه معاون عمرانی استاندارتهران در گفتگو با یکی از رسانه ها اعلام کرده بود شهرداری بیش از 50 میلیارد تومان پول برق مترو را به دولت پرداخت نکرده است و دولت این را نگرفته تا اینقدر نگویند دولت به ما کمک نمی‌کند که این رقم با احتساب هزینه برق اتوبوسرانی چیزی حدود هزار میلیارد ریال برآورد شده است که شهرداری به دولت بدهکار است و دولت فعلاً فشاری برای دریافت آن ندارد.