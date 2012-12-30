دانشکده پرستاری و مامایی اهر همزمان با ایام دهه فجر بازگشایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر:دکتر علیرضا یعقوبی ظهر روز یکشنبه در دیدار با نماینده مردم اهر در مجلس شورای اسلامی گفت: اهر و ارسباران دارای ظرفیت زیادی در پزشکی است و ما تلاش می کنیم تا دوباره مرکز آموزشی درمانی اهر را افتتاح کنیم.

وی گفت: دانشکده در مرحله اول در دو رشته پرستاری و مامایی فعالیت آموزش خود را در اهر آغاز خواهد کرد و در ادامه با تأمین اعضای هیئت علمی و دریافت مجوزهای لازم در رشته فوریت های پزشکی و رادیولوژی نیز به رشته های موجود این دانشگاه افزوده خواهد شد.

یعقوبی افزود: از ارتقاء بیمارستان 128 تختخوابی اهر به 149 تختخوابی خبر داد و افزود:توسعه بیمارستان اهر صورت گرفته و این بیمارستان در مرحله اول این مرکز به 149 تختی ارتقا خواهد یافت.

وی گفت: در راستای تمرکز زدایی از مرکز استان مراکز آموزشی تخصصی در شهرستانها ایجاد خواهد شد.