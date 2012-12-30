زمان رسیدگی به پرونده شکایت دایی از باشگاه پرسپولیس اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، جلسه رسیدگی به شکایت جواد شیرزاد از باشگاه استقلال تهران با حضور نمایندگان دو طرف روز یکشنبه 17 دی ماه در کمیته انضباطی برگزارخواهد شد و عدم حضور دو طرف مانع از رسیدگی نخواهد بود.همچنین جلسه دیگری روز سه شنبه 26 دی ماه به منظور رسیدگی به شکایت حمید عبداللهی از حسین هدایتی دولابی، مالک و رئیس هیئت مدیره باشگاه استیل آذین در محل کمیته انضباطی برگزار می‌شود.

همچنین بنا بر اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال جلسه رسیدگی به شکایت علی دایی از باشگاه پرسپولیس روز سه شنبه سوم بهمن ماه با حضور نمایندگان دو طرف در محل این کمیته برگزار شده وعدم حضور طرفین مانع از رسیدگی نخواهد شد.

همچنین حکم پرونده مطالبه وجه عباس کاظمیان از باشگاه فجر شهید سپاسی، به این ترتیب اعلام شد که پس از رسیدگی به پرونده و بررسی مدارک و محتویات، با توجه به صدور برگ تسویه حساب از سوی باشگاه، به استناد بند یک ماده 18 آیین نامه کمیته انضباطی، رسیدگی را متوقف و پرونده را مختومه اعلام می‌کند. این رای در مهلت یک هفته قابل تجدید نظر در کمیته استیناف است.