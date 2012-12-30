به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیانپور بعدازظهر یکشنبه در نشست ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی استان بوشهر اظهار داشت: بافت فرسوده در سالهای اخیر خالی از سکنه شده اند و بسیاری از آنها به انبار کالا و محل سکونت افراد کمدرآمد، مهاجر و اتباع بیگانه تبدیل شده اند که مشکلاتی را ایجاد می کند.
وی با نا امن خواندن بافتهای فرسوده با توجه به موارد ذکرشده، تصریح کرد: باید زمینه را برای ورود بخش خصوصی برای نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده فراهم سازیم که دولت و شهرداریها باید تلاشهای ویژهای در این مورد داشته باشند.
معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: پس از سال 88 پرداخت یارانه برای تخفیف پروانههای ساختمانی به شهرداریها به دلیل محدودیت منابع پرداختها در این زمینه متوقف شد و پیگیر هستیم که پرداخت یارانهها به شهرداریها دوباره برقرار شود.
افتتاح بیش از یکهزار واحد مسکونی تا پایان سال
وی با اشاره به افتتاح یکهزار و 100 واحد مسکونی در بافتهای فرسوده کشور تا پایان سال، ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون هزار و 95 واحد مسکونی با مشارکت بخش خصوصی در بافتهای فرسوده کشور به بهرهبرداری رسیده است.
کیانپور خاطرنشان ساخت: دو هزار و 200 واحد از مجموع دو هزار و 300 واحد مسکونی که برای ساخت در بافتهای فرسوده پیش بینی شده، در شرف دریافت تسهیلات هستند و یا تسهیلات خود را دریافت کردهاند.
وی خواستار همکاری شهرداریهای برای نوسازی بافتهای فرسوده شد و بیان داشت: هیچ محدودیتی در پرداخت تسهیلات برای نوسازی و بهسازی در بافتهای فرسوده نداریم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم تلاش شهرداریها برای جذب بخش خصوصی برای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده، خاطرنشان ساخت: زمینه برای ورود سرمایهگذار بخش خصوصی به این عرصه کاملا فراهم است و دولت بدون سپردهگذاری شرایط پرداخت تسهیلات را برای متقاضیان ایجاد میکند.
ساخت 1600 واحد مسکونی در بافتهای فرسوده استان بوشهر
مدیرعامل شرکت عمران و مسکنسازان استان بوشهر نیز در این نشست با اشاره ساخت یک هزار و 638 واحد مسکونی در بافتهای فرسوده استان بوشهر اظهار داشت: تاکنون هزار و 62 واحد بهسازی شده افتتاح شده و تا پایان امسال این تعداد به دو هزار و 700 واحد خواهد رسید.
منصور سعیدی اضافه کرد: تلاش کردیم با مردم نشستهای تخصصی داشته باشیم تا از این طریق، اطلاعات لازم را در ارتباط با بافتهای فرسوده و لزوم بهسازی و نوسازی این بافتها به نحو مطلوبی در اختیار آنان قرار دهیم.
وی افزود: همچنین طرح دیگری که در دست انجام داریم بازدید کودکان از محلههای بافتهای فرسوده به منظور تشویق و ترغیب خانوادهها به همراه آنان در این بازدیدها و ایجاد انگیزه در مردم برای اقدام به بهسازی و سرمایهگذاری در نوسازی این بافتهاست.
مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان بوشهر گفت: از این طریق مردم به موضوع حساس شده و ترغیب میشوند که برای دریافت تسهیلات به منظور بازسازی و انجام تعمیرات در بافت فرسوده اقدام کنند و با هماهنگیهای انجام شده، میراث فرهنگی نیز کمکهای لازم را در این راستا به مردم خواهد کرد.
پیشرفت 80 درصدی طرحهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده
وی تصریح کرد: همه شهرستانهای در استان بوشهر بافت فرسوده دارند که برای بهسازی و نوسازی این بافتها، طرح هایی تعریف و مصوب شده که برخی از این طرحها با پیشرفت 80 درصدی در حال اجرا است.
سعیدی ادامه داد: در این راستا از طریق تبلیغات محیطی و رسانهای اطلاعرسانی گستردهای داشتهایم و از مجموع متقاضیان هزار و 27 پرونده به بانکها معرفی کردیم که از این تعداد 894 پرونده به مرحله انعقاد قرارداد رسیده است.
وی اظهار داشت: برخی بانکها نظیر بانک رفاه اعلام کرد منابع لازم برای پرداخت تسهیلات ندارد و بانک مسکن نیز از 500 واحد مسکونی که به آن معرفی شد، پرداخت تسهیلات به 72 واحد را پذیرفته است.
مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان بوشهر با بیان اینکه استقبال مردم از نوسازی بافتهای فرسوده خوب بوده است، گفت: مردم زیادی برای این مراجعه کردند که در همین راستا پرونده هزار و 27 واحد مسکونی را به بانکهای عامل معرفی کردهایم.
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