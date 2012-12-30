به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیانپور بعدازظهر یکشنبه در نشست ساماندهی سکونت‎گاه‎های غیررسمی استان بوشهر اظهار داشت: بافت فرسوده در سال‌های اخیر خالی از سکنه شده اند و بسیاری از آنها به انبار کالا و محل سکونت افراد کم‎درآمد، مهاجر و اتباع بیگانه تبدیل شده اند که مشکلاتی را ایجاد می کند.

وی با نا امن خواندن بافت‌های فرسوده با توجه به موارد ذکرشده، تصریح کرد: باید زمینه را برای ورود بخش خصوصی برای نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده فراهم سازیم که دولت و شهرداری‌ها باید تلاش‌های ویژه‌ای در این مورد داشته باشند.

معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: پس از سال 88 پرداخت یارانه برای تخفیف پروانه‎های ساختمانی به شهرداری‎ها به دلیل محدودیت منابع پرداخت‎ها در این زمینه متوقف شد و پیگیر هستیم که پرداخت یارانه‎ها به شهرداری‎ها دوباره برقرار شود.

افتتاح بیش از یک‌هزار واحد مسکونی تا پایان سال

وی با اشاره به افتتاح یک‌هزار و 100 واحد مسکونی در بافت‎های فرسوده کشور تا پایان سال، ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون هزار و 95 واحد مسکونی با مشارکت بخش خصوصی در بافت‎های فرسوده کشور به بهره‏برداری رسیده است.

کیانپور خاطرنشان ساخت: دو هزار و 200 واحد از مجموع دو هزار و 300 واحد مسکونی که برای ساخت در بافت‎های فرسوده پیش بینی شده، در شرف دریافت تسهیلات هستند و یا تسهیلات خود را دریافت کرده‎اند.

وی خواستار همکاری شهرداری‌های برای نوسازی بافت‌های فرسوده شد و بیان داشت: هیچ محدودیتی در پرداخت تسهیلات برای نوسازی و بهسازی در بافت‎های فرسوده نداریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم تلاش‌ شهرداری‌ها برای جذب بخش خصوصی برای بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، خاطرنشان ساخت: زمینه برای ورود سرمایه‎گذار بخش خصوصی به این عرصه کاملا فراهم است و دولت بدون سپرده‌گذاری شرایط پرداخت تسهیلات را برای متقاضیان ایجاد می‎کند.

ساخت 1600 واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده استان بوشهر

مدیرعامل شرکت عمران و مسکن‎سازان استان بوشهر نیز در این نشست با اشاره ساخت یک هزار و 638 واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده استان بوشهر اظهار داشت: تاکنون هزار و 62 واحد بهسازی شده افتتاح شده و تا پایان امسال این تعداد به دو هزار و 700 واحد خواهد رسید.

منصور سعیدی اضافه کرد: تلاش کردیم با مردم نشست‎های تخصصی داشته باشیم تا از این طریق، اطلاعات لازم را در ارتباط با بافت‎های فرسوده و لزوم بهسازی و نوسازی این بافت‎ها به نحو مطلوبی در اختیار آنان قرار دهیم.

وی افزود: همچنین طرح دیگری که در دست انجام داریم بازدید کودکان از محله‎های بافت‎های فرسوده به منظور تشویق و ترغیب خانواده‎ها به همراه آنان در این بازدیدها و ایجاد انگیزه در مردم برای اقدام به بهسازی و سرمایه‎گذاری در نوسازی این بافت‎هاست.

مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان بوشهر گفت: از این طریق مردم به موضوع حساس شده و ترغیب می‎شوند که برای دریافت تسهیلات به منظور بازسازی و انجام تعمیرات در بافت فرسوده اقدام کنند و با هماهنگی‎های انجام شده، میراث فرهنگی نیز کمک‎های لازم را در این راستا به مردم خواهد کرد.

پیشرفت 80 درصدی طرح‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده

وی تصریح کرد: همه شهرستان‌های در استان بوشهر بافت فرسوده دارند که برای بهسازی و نوسازی این بافت‎ها، طرح هایی تعریف و مصوب شده که برخی از این طرح‎ها با پیشرفت 80 درصدی در حال اجرا است.

سعیدی ادامه داد: در این راستا از طریق تبلیغات محیطی و رسانه‎ای اطلاع‎رسانی گسترده‎ای داشته‎ایم و از مجموع متقاضیان هزار و 27 پرونده به بانک‎ها معرفی کردیم که از این تعداد 894 پرونده به مرحله انعقاد قرارداد رسیده است.

وی اظهار داشت: برخی بانک‎ها نظیر بانک رفاه اعلام کرد منابع لازم برای پرداخت تسهیلات ندارد و بانک مسکن نیز از 500 واحد مسکونی که به آن معرفی شد، پرداخت تسهیلات به 72 واحد را پذیرفته است.

مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان بوشهر با بیان اینکه استقبال مردم از نوسازی بافت‎های فرسوده خوب بوده است، گفت: مردم زیادی برای این مراجعه کردند که در همین راستا پرونده هزار و 27 واحد مسکونی را به بانک‎های عامل معرفی کرده‎ایم.