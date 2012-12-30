به گزارش خبرنگار مهر، شهاب گردان در حالی در دو مسابقه اخیر برای سپاهان به میدان رفته که تیم اصفهانی در دو بازی اخیر با او متحمل شکست شده و همین مسئله باعث شد تماشاگران سپاهان در دقایق پایانی دیدار امروز خود علیه دروازه‌بان سپاهان شعار دهند.

در حالیکه گردان در بازی امروز عملکرد نسبتا خوبی از خود به نمایش گذاشت، تماشاگران تیم اصفهانی شعارهایی علیه این دروازه‌بان سر دادند.

تعدادی از تماشاگران سپاهان در پایان بازی این تیم و دقایق پایانی علیه دروازه‌بان خود سر دادند و خواستار جدایی این بازیکن از تیم سپاهان شدند.

این تماشاگران با شعار " گردان حیاکن، سپاهان را رها کن" خواستار جدایی دروازه‌بان سابق پرسپولیس از تیم سپاهان شدند .

گردان در بازی امروز خود سه موقعیت تک به تک از تیم فولاد خوزستان را مهار کرد اما شکست تیم اصفهانی در این بازی باعث انتقاد هواداران سپاهان از این بازیکن شد.

دیدار تیم‌های سپاهان و فولاد خوزستان در چارچوب رقابت‌های هفته نوزدهم لیگ برتر با نتیجه یک بر صفر به سود فولاد به پایان رسید.