۱۱ دی ۱۳۹۱، ۸:۴۸

پس از انتشار گزارش مهر/

میدان انقلاب از فیلم‌ها و بازی‌های غیرمجاز پاکسازی شد

دبیر ستاد صیانت از آثار فرهنگی هنری اعلام کرد پس از انتشار گزارش مهر که میدان انقلاب را کانون توزیع فیلم‌ها و بازی‌های رایانه‌ای غیرمجاز اعلام کرده بود، این منطقه از آثار غیرمجاز پاکسازی شد.

سعید جابری‌انصاری دبیر ستاد صیانت از آثار فرهنگی هنری در واکنش به گزارش مهر با عنوان "بزرگترین بازار غیر رسمی محصولات فرهنگی و دیدار با بتمن در میدان انقلاب" به خبرنگار مهر گفت: ما اواخر هفته گذشته با توجه به گزارشی که این رسانه منتشر کرده بود، به فروشگاه‌های مستقر در میدان انقلاب رفتیم.

وی افزود: در یکی از فروشگاه‌ها که پوستر بتمن را به دیوارها نصب کرده بود یک لوح فشرده از این کار را پیدا کردیم. البته از این فروشگاه بازی‌های رایانه‌ای و دیگر محصولات غیرمجاز را هم جمع‌آوری کردیم. بالغ بر 500 عدد لوح فشرده، بازی‌های رایانه‌ای و فیلم‌های خارجی زیرنویس فارسی از این فروشگاه جمع‌آوری و به فروشنده تذکر داده شد و از وی تعهد نیز گرفتیم.

انصاری ادامه داد: البته در این میدان دستفروش‌هایی نیز به فروش فیلم‌های خارجی زیرنویس فارسی می‌پردازند. که از دو دستفروش هم 87 لوح فشرده غیرمجاز و مستهجن گرفته شد. این افراد هم به پلیس امنیت اخلاقی تهران معرفی شدند.

وی تاکید کرد: میدان‌های انقلاب، ولیعصر، هفت تیر و دیگر میادینی که مرکز عبور و مرور افراد است هر روز توسط ماموران ما رصد می شود.

انصاری تاکید کرد: ما مخالف دسترسی مردم به فیلم‌های روز دنیا نیستیم اما این آثار باید از مجاری قانونی و با اخذ مجوز وارد بازار شوند و در دسترس مردم قرار گیرند.

دبیر ستاد صیانت همچنان تاکید کرد: صاحبان سوپرمارکتها باید دقت کنند که فیلم‌های مجاز را از بازاریاب‌هایی تهیه کنند که قانونی فعالیت می‌کنند و نمایندگان شرکت‌هایی هستند که مجوز دارند زیرا ما چندین مورد در این زمینه هم داشته‌ایم.

