سعید جابری‌انصاری دبیر ستاد صیانت از آثار فرهنگی هنری در واکنش به گزارش مهر با عنوان "بزرگترین بازار غیر رسمی محصولات فرهنگی و دیدار با بتمن در میدان انقلاب" به خبرنگار مهر گفت: ما اواخر هفته گذشته با توجه به گزارشی که این رسانه منتشر کرده بود، به فروشگاه‌های مستقر در میدان انقلاب رفتیم.

وی افزود: در یکی از فروشگاه‌ها که پوستر بتمن را به دیوارها نصب کرده بود یک لوح فشرده از این کار را پیدا کردیم. البته از این فروشگاه بازی‌های رایانه‌ای و دیگر محصولات غیرمجاز را هم جمع‌آوری کردیم. بالغ بر 500 عدد لوح فشرده، بازی‌های رایانه‌ای و فیلم‌های خارجی زیرنویس فارسی از این فروشگاه جمع‌آوری و به فروشنده تذکر داده شد و از وی تعهد نیز گرفتیم.

انصاری ادامه داد: البته در این میدان دستفروش‌هایی نیز به فروش فیلم‌های خارجی زیرنویس فارسی می‌پردازند. که از دو دستفروش هم 87 لوح فشرده غیرمجاز و مستهجن گرفته شد. این افراد هم به پلیس امنیت اخلاقی تهران معرفی شدند.

وی تاکید کرد: میدان‌های انقلاب، ولیعصر، هفت تیر و دیگر میادینی که مرکز عبور و مرور افراد است هر روز توسط ماموران ما رصد می شود.

انصاری تاکید کرد: ما مخالف دسترسی مردم به فیلم‌های روز دنیا نیستیم اما این آثار باید از مجاری قانونی و با اخذ مجوز وارد بازار شوند و در دسترس مردم قرار گیرند.

دبیر ستاد صیانت همچنان تاکید کرد: صاحبان سوپرمارکتها باید دقت کنند که فیلم‌های مجاز را از بازاریاب‌هایی تهیه کنند که قانونی فعالیت می‌کنند و نمایندگان شرکت‌هایی هستند که مجوز دارند زیرا ما چندین مورد در این زمینه هم داشته‌ایم.