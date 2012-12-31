۱۱ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۴۵

"پذیرایی ساده" و "گیرنده" از این هفته به سینما می‌آیند

فیلم‌های سینمایی "پذیرایی ساده" مانی حقیقی و "گیرنده" مهرداد غفارزاده از چهارشنبه 13 دی ماه اکران عمومی می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "پذیرایی ساده" که در سی امین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد از چهارشنبه 13 دی ماه در گروه سینمایی عصر جدید اکران عمومی خواهد شد. همچنین "گیرنده" مهرداد غفارزاده نیز در همین تاریخ جایگزین "زندگی خصوصی آقا و خانم میم" در گروه قدس می‌شود.

پخش "پذیرایی ساده" برعهده هدایت فیلم است. این فیلم سینماهای حوزه هنری را در اختیار ندارد. عوامل این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: هومن بهمنش، مجری طرح و مدیر تولید: فاطمه ابوالقاسمی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: رضا بختیاری‌نیک، صدابردار: وحید مقدسی، طراح صحنه: امیر‌حسین قدسی، طراح لباس: نگار نعمتی، طراح چهره‌پردازی: مهرداد میرکیانی، منشی صحنه: یاسمین ریزان، عکس: عباس کوثری و تهیه‌کننده: جلال شمسیان.

مانی حقیقی بازی در فیلم‌های سینمایی "درباره الی..."، "ورود آقایان ممنوع" و "آسمان محبوب" و کارگردانی فیلم‌های سینمایی "کنعان"، "کارگران مشغول کارند" و "آبادان" را در کارنامه دارد. 

نمایی از فیلم "گیرنده"
 
ترانه علیدوستی، مانی حقیقی، سعید چنگیزیان، اسماعیل خلج، صابر ابر، محمد عاقبتی، فرهاد قائمیان، نادر فلاح، وحید آقاپور، محمدرضا نجفی، قربان نجفی و مهدی صباغی بازیگران فیلم هستند. فیلمنامه فیلم را مانی حقیقی و امیررضا کوهستانی نوشته‌اند.
 
"گیرنده" اولین ساخته بلند سینمایی مهرداد غفارزاده که در سی‌امین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به نمایش درآمد و با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد، قرار بود اواخر آبان‌ماه در این گروه اکران شود که نمایش آن به هفته جاری موکول شد.

سعید راد، چکامه چمن‌ماه، محمدرضا غفاری، باقر صحرارودی، پردیس افکاری، نیما شاهرخ‌شاهی، رضا آحادی، افسانه ناصری، علی محمدی، مونا کتامی‌پور و مینا وحید واقف بازیگران این فیلم هستند.

در خلاصه داستان "گیرنده" آمده است: ‌حاج صمد راننده وانت کارخانه‌ای در شهرستانی دور افتاده و کوچک است که در پی اتفاقی ماموریت می‌یابد نامه‌های مردمی را به دست رئیس جمهور برساند. او در حین انجام این ماموریت، با اتفاقات گوناگونی روبرو می‌شود و بارها در تنگناهای دشوار انتخاب قرار می‌گیرد. 
