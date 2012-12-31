به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "پذیرایی ساده" که در سی امین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد از چهارشنبه 13 دی ماه در گروه سینمایی عصر جدید اکران عمومی خواهد شد. همچنین "گیرنده" مهرداد غفارزاده نیز در همین تاریخ جایگزین "زندگی خصوصی آقا و خانم میم" در گروه قدس میشود.
پخش "پذیرایی ساده" برعهده هدایت فیلم است. این فیلم سینماهای حوزه هنری را در اختیار ندارد. عوامل این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: هومن بهمنش، مجری طرح و مدیر تولید: فاطمه ابوالقاسمی، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: رضا بختیارینیک، صدابردار: وحید مقدسی، طراح صحنه: امیرحسین قدسی، طراح لباس: نگار نعمتی، طراح چهرهپردازی: مهرداد میرکیانی، منشی صحنه: یاسمین ریزان، عکس: عباس کوثری و تهیهکننده: جلال شمسیان.
مانی حقیقی بازی در فیلمهای سینمایی "درباره الی..."، "ورود آقایان ممنوع" و "آسمان محبوب" و کارگردانی فیلمهای سینمایی "کنعان"، "کارگران مشغول کارند" و "آبادان" را در کارنامه دارد.
سعید راد، چکامه چمنماه، محمدرضا غفاری، باقر صحرارودی، پردیس افکاری، نیما شاهرخشاهی، رضا آحادی، افسانه ناصری، علی محمدی، مونا کتامیپور و مینا وحید واقف بازیگران این فیلم هستند.
