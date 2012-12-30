محسن ارزانی مدافع تیم فوتبال سایپا درگفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار با استقلال تهران اظهار داشت: نتیجه سایپا در مسابقه حذفی مقابل این تیم ناعادلانه بود چرا که اخراج بازیکن سایپا جریان مسابقه را به نفع حریف کرد وگرنه فاصله دوتیم تا این اندازه نیست.

بازیکن با تجربه نارنجی پوشان ادامه داد: در این دیدار سایپا چند بازیکن را به دلیل محرومیت و مصدومیت دراختیار ندارد اما اساس کار سایپا، کار تیمی است و بازیکنان جایگزین به خوبی خلاء آنها را پر خواهند کرد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: بازیکنان سایپا تمام تلاش خود را بکار می گیرند تا ضمن کسب یک برد قاطع و ارتقاء جایگاه خود در جدول رقابت‌های لیگ برتر، ثابت کنند که نتیجه دیدار جام حذفی جزء اتفاقات فوتبال بود.

دیدار دو تیم فوتبال سایپای البرز و استقلال تهران عصر فردا در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.