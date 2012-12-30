دانشکده فنی و حرفه ای در معمولان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون رشیدی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری معمولان به تشریح خدمات دولت در شهرستان پلدختر پرداخت و گفت: در سال جاری حدود 500 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه این شهرستان برآورد و جذب شده است.

وی افزود: مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی وظیفه دارند حجم گسترده خدمات و اقدامات موثر نظام و دولت به مردم در این شهرستان در ابعاد مختلف را برای آگاهی بخشی مردم از خدمات دولت منعکس کنند.

رشیدی به احداث دانشکده فنی و حرفه ای در معمولان اشاره کرد و گفت: با احداث این دانشکده امیداوریم ظرفیت های خوبی در حوزه آموزشی این شهر ایجاد شود.

حجت الاسلام مهدی عابدینی امام جمعه معمولان نیز در این جلسه به اهمیت خدمتگزاری به مردم پرداخت و گفت: بالاترین عبادت انجام وظیفه و خدمتگزاری به مردم است و ما باید بدون منت به وظیفه خدمتگزاری خود عمل کنیم.

صمد چراغی بخشدار معمولان نیز گزارشی در خصوص مشکلات بخش ارائه کرد و برای رفع مشکلات بخش های کشاورزی، فضای های آموزشی، برق و روشنایی، گاز رسانی به روستاهای بخش، کمک به شهرداری با پرداخت مطالبات، رفع مشکل آب آشامیدنی روستاها و احداث جایگاه CNG از مدیران استانی و شهرستانی خواستار مساعدت و همکاری شد.

رئیس دانشکده فنی و حرفه ای خرم آباد نیز گفت: دانشکده های فنی و حرفه ای کارآیی بالایی دارند که فارغ التحصیلان آن به عنوان کاردان های فنی بلافاصله مشغول بکار می شوند و با پیگیری نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی و فرماندار شهرستان به زودی دانشکده فنی و حرفه ای در پلدختر یا معمولان احداث خواهد شد.

ناصر طرهانی نژاد از مدیریت شهرستان و بخش و مدیران دستگاهی برای ایجاد زیر ساخت های و تهیه و تامین فضای مناسب برای ایجاد ساختمان دانشکده فنی و حرفه ای تقاضای مساعدت و همکاری کرد.