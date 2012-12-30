سایپای البرز آماده رویاروی با حریفان قدرتمند است

روزبه شاه علی دوست هافبک تیم فوتبال سایپا البرز ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هرچند سایپا در دیدار با تیم پرقدرت تراکتورسازی موفق به کسب امتیازکامل نشد اما از نظر بدنی و تاکتیکی یک تیم کامل بود و این دیدار تجربه خوبی برای نارنجی‌پوشان به دنبال داشت.

وی تصریح کرد: استقلال تهران تیم قدرتمندی است که در نیم فصل نیز به خوبی تقویت شده است، سایپا مسابقه سختی با این حریف دارد اما بازیکنان این تیم تمرینات منظمی را برگزار کردند و برای رویارویی با استقلال کاملا آماده هستند.

شاه علی دوست در پایان خاطر نشان کرد: هدف سایپا پیروزی وکسب سه امتیاز این دیدار است چرا که در غیر این صورت جبران فاصله این تیم با تیم‌های بالای جدول دشوار خواهد بود.

دیدار دو تیم فوتبال سایپای البرز و استقلال تهران عصر فردا در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.