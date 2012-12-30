به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی لاریجانی عصر یکشنبه در دیدار محمد قطبی مدیرکل زندانهای استان قم ضمن تقدیر از ارائه خدماتی که از سوی اداره کل زندانهای استان برای زندانیان صورت گرفته اظهار داشت: متاسفانه در سال جاری بسیاری از دستگاه‌های اجرایی در خصوص دریافت بودجه با مشکل مواجه هستند که باید برخی از هزینه‌ها اولویت بندی شود و مسئولان نیز در خصوص تخصیص بودجه به آن بخش ها توجه بیشتری داشته باشند.



وی با تاکید بر اینکه باید راهکارهایی برای حل مشکلات خانواده‌های زندانیان یافت اظهار داشت: ارائه خدمات مشاوره ای به زندانیان در قالب طرح مشاوره درمانی و هنچنین خانواده های زندانیان بسیار مهم و تاثیرگذار است و باید توجه داشت که خانواده های زندانیان مورد غفلت قرار نگیرند.



تعداد 4 هزار و 280 مجرم در استان قم زندانی هستند



مدیر کل زندانهای استان قم نیز در این دیدار با بیان اینکه هم اکنون تعداد 4 هزار و 280 مجرم در استان قم در زندان هستند افزود: از این تعداد بیش از هزار و 800 نفر به دلیل مواد مخدر و بیش از 900 نفر نیز به دلیل سرقت و مابقی زندانیان نیز به دلایل مختلفی از جمله برهم زدن آسایش عمومی، محکومیت‌های مالی و سایر جرائم در زندان به سر می‌برند.



محمد قطبی افزود: تاکنون 561 مورد با هزینه بالغ بر 4 میلیارد تومان برای زندانیان اشتغال‌زایی صورت گرفته و تعداد 650 مورد اشتغال مولد نیز ایجاد شده است.



وی ادامه داد: برای زندانیان 3 کتابخانه با 15 هزار جلد کتاب دایر شده است و تا کنون نیز 60 دوره مسابقه کتابخانی برای زندانیان استان قم برگزار شده است.



مدیر کل زندانهای استان قم همچنین عنوان کرد: تا کنون به همت ستاد پرداخت دیه، تعداد 2 هزار و 280 نفر از زندانیان استان قم، از زندان آزاد و به آغوش خانواده های خود بازگشتند.

