به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر امور رسانه و اطلاع‌رسانی آستان مقدس قم اظهار داشت: همچون سال‌های گذشته، در اربعین حسینی(ع) ویژه برنامه‌هایی در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار می‌شود.



حجت الاسلام روح الله فاطمی نسب با اشاره به برگزاری آیین عزاداری در شب اربعین، بعد از نماز مغرب و عشا با سخنرانی حجت‌السلام سید حسین مؤمنی و مدیحه سرایی سید مهدی میرداماد در حرم مطهر گفت:‌ صبح اربعین نیز بعد از نماز صبح، قرائت زیارت عاشورا توسط سید مهدی میرداماد و سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی برگزار می‌شود.



وی افزود: چهاردهم دی‌ماه، همزمان با اربعین حسینی(ع) مراسم سوگواری از ساعت 9 صبح با سخنرانی حجت‌الاسلام میرشفیعی و مدیحه سرایی مداحان اهل‌بیت(ع) آقایان سید علی حسین‌نژاد و منصور زمان‌شعار در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار می شود.



وی با اشاره به قرائت دعای اربعین توسط حجت‌الاسلام ضیائی در روز اربعین، قبل از نماز ظهر و عصر، از برگزاری آیین عزاداری و سوگواری سیدالشهدا(ع) با سخنرانی حجت الاسلام بیگدلی و حجت الاسلام میردامادی و مدیحه سرایی حسن سلیمانی از ساعت 15 و 30 دقیقه در این روز خبر داد.



حجت‌الاسلام فاطمی نسب ادامه داد: پنج‌شنبه، 14 دی‌ماه نیز، در شام اربعین حسینی(ع) مراسم عزاداری و سوگواری به همراه قرائت دعای کمیل با سخنرانی حجت‌الاسلام ناصر رفیعی و مدیحه سرایی حسن اخباری برگزار خواهد شد.



وی در پایان با بیان این که تمامی برنامه‌های اعلام شده در شبستان حضرت امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار می شود، ادامه داد: از شب اربعین حضرت سید‌الشهدا(ع) تا پایان ماه صفر، هر شب بعد از مراسم عزاداری و سوگواری، آیین قرائت یک جزء قرآن کریم هدیه به اباعبد‌الله الحسین(ع) برگزار می شود.



آغاز نام‌نویسی دوره‌های زمستانی مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل‌بیت(س)



بر اساس گزارش آستان مقدس قم،‌ مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل‌بیت(س) جهت برگزارس کلاس های دوره های زمستانی خود در مقاطع سنی مختلف، ثبت نام می‌کند.



در این دوره که برای کودکان هشت سال به بالا، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار خواهد شد، افراد می‌توانند در رشته‌های روخوانی و روان خوانی، تجوید، ترتیل خوانی، صوت و لحن، وقف و ابتدا، تواشیح،‌ اذان، مداحی،‌ حفظ قرآن کریم، تثبیت محفوظات، حفظ نهج البلاغه، ترجمه و مفاهیم قرآن کریم، تفسیر قرآن کریم، شرح نهج البلاغه، ترجمه و شرح حدیث و کارگاه‌های معارفی قرآن و حدیث شرکت کنند.



یادآور می شود این دوره‌ها ویژه برادران بوده و علاقه‌مندان تا بیستم دی‌ماه جاری می‌توانند همه روزه از ساعت 16 الی 20 در شبستان حضرت نجمه خاتون(س) در این دوره زمستانی نام‌نویسی کنند.



علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن 7175530 تماس حاصل کنند.



اجرای طرح تفسیر موضوعی قرآن در حرم حضرت‌معصومه(س)



مدیر تبلیغات و ارتباطات اسلامی حرم حضرت‌معصومه(س) با اشاره به اجرای طرح تفسیر موضوعی قرآن در حرم مطهر اظهار داشت: نمازگزاران حرم حضرت‌معصومه(س) از مخاطبان اصلی این طرح هستند که به صورت روزانه آیه‌ای از قرآن برای آ‌ن‌ها تفسیر می‌شود.



حجت الاسلام زهیر ثباتی مقدم با اشاره به مراحل اجرای این طرح گفت: بیان تفاسیر موضوعی توسط کارشناسان به همراه ضبط برنامه برای پخش در رسانه ملی و برگزاری مسابقه از جمله برنامه‌های طرح تفسیر موضوعی است.



وی چاپ کتابچه و جزوات مربوط به این برنامه و برگزاری مسابقات مختلف کتابخوانی با همکاری ارگان‌های علمی و فرهنگی کشور را از دیگر برنامه‌های اجرای این طرح ذکر کرد.



وی با اشاره به انتخاب موضوعات لازم برای این برنامه تفسیری از سوی کارگروه‌های تخصصی، یادآور شد: در مرحله نخست، کارگروه‌هایی برای انتخاب آیات، بیان تفسیر، پشتیبانی و اجرا تشکیل شد که موضوعات ضروری و جاری جامعه را برای تفسیر موضوعی قرآن کریم در حرم مطهر حضرت معصومه(س) بررسی و ارائه کرد.



وی ادامه داد: متن و صوت این برنامه به صورت روزانه در پایگاه اطلاع‌رسانی حرم حضرت‌معصومه(س) به آدرس www.masoumeh.com قرار می‌گیرد.



گفتنی است، طرح تفسیر موضوعی قرآن بین نماز ظهر و عصر در شبستان امام‌خمینی(ره) حرم حضرت‌معصومه (س) برگزار می‌شود.

