تصمیمی برای ائتلاف با جبهه پیروان نگرفته ایم/ درحال شور و مشورت هستیم

حجت‌الاسلام سیدرضا تقوی، عضوشورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز درگفتگو با خبرنگار مهر درباره تشکیل کمیته 5 نفره در جامعه روحانیت مبارز بیان داشت: این کمیته مربوط به انتخابات نیست و کمیته ای است که مربوط به گذشته بوده و خیلی موضوعیت خاصی با انتخاباتی ندارد.

وی افزود: اگر زمانی کار انتخابات پیش بیاید در این زمینه هم جلساتی تشکیل می دهد و تصمیماتی خواهد گرفت ولی این کمیته از گذشته بوده است و مسائل مختلف را به بحث می گذارد و سپس مسائل را به شورای مرکزی ارجاع می دهند و در شورا تصمیم گیری صورت می گیرد.

هنوز تصمیمی برای ائتلاف با جبهه پیروان نگرفته ایم

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در خصوص نتایج جلسه جامعتین با جبهه پیروان خط امام و رهبری برای وحدت اصولگرایان، اظهار داشت: نشستی دراین زمینه برگزاری شد که هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است و قرار است که مشورت شود و سپس تصمیم گیری کنند و نتیجه را بگویند اما هنوز هیچ تصمیم خاصی در این راستا اتخاذ نشده است.

وی درپاسخ به این سئوال که آیا جامعه روحانیت مبارز درخصوص ائتلاف 3نفره ولایتی،حداد و قالیباف برنامه و تصمیم گیری خاصی دارد یا خیر، بیان داشت: هنوز دراین زمینه در شورا صحبتی نشده است.