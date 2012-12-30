احمد بزرگیان در حاشیه جلسه بررسی راه اندازی پرتال مردم در استانداری قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دولت مصمم است تا با تحقق دولت الکترونیک گام مهمی در راستای خدمت رسانی به مردم بردارد.

راه اندازی شبکه ملی در کشور

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه منابع انسانی رئیس جمهور از راه اندازی شبکه ملی در کشور خبر داد و یادآورشد: تا پایان امسال شبکه ملی راه اندازی و زمینه ارتباط همه دستگاههای اجرایی در روستاها هم فراهم و بانک های اطلاعاتی به اشتراک گذارده خواهد شد.

وی تصریح کرد: استانداری وظیفه دارد با تشکیل شورای راهبردی در استان قزوین باید کارهای تبلیغاتی، آموزشی، در دستگاههای اجرایی، اطلاع رسانی به مردم با استفاده از رسانه ها و صداوسیما، انجام شود.

بزرگیان افزود: شورای راهبردی هم وظیفه ارائه بانک اطلاعاتی، طراحی و برنامه ریزی آموزشی نمایندگان دستگاههای اجرایی، تهیه گواهی شرکت در دوره ها، نظارت بر انجام کار دستگاهها، ارسال لیست نمایندگان و ارائه گزارش عملکرد شورا به استاندار را بر عهده خواهد داشت.

وی افزود: در شرایط حساس کنونی امیدواریم بتوانیم در چند ماه باقیمانده از عمر دولت کارهای مهم و ارزشمندی که آغاز شده را به سرانجام برسانیم.

این مسئول افزود: جلب رضایت مردم گامی در مسیر اهداف انقلاب اسلامی است که یکی از ساز و کارهای عملیاتی شدن این کار، تحقق دولت الکترونیک است.

تحقق دولت الکترونیک/ کاهش هزینه/ جلب رضایت مردم

بزرگیان با بیان اهمیت و مزایای راه اندازی دولت الکترونیک تصریح کرد: با ابلاغ سیاست های کلی نظام توسط رهبری و توصیه های اکید ایشان توسعه خدمات اداری به صورت الکترونیک در دستور کار مسئولان قرار گرفت.

وی افزود: شفافیت امور، آسان سازی، کاهش هزینه های خدمت رسانی، تحقق نظام سلامت اداری در گرو اجرایی شدن دولت الکترونیک در کشور است که خوشبختانه بستر آن در کشور فراهم شده است.

این مسئول بیان کرد: خوشبختانه با توجه به بستر سازی مناسب ایجاد شده در استان قزوین این طرح به صورت پایلوت در قزوین اجرا خواهد شد تا در صورت موفقیت به صورت ملی در همه استانها پیاده شود.

بزرگیان یادآورشد: این طرح به صورت نسخه کوچکی در این استان اجرا می شود و با توانمندی مدیران این استان موفقیت طرح قطعی است.

70 درصد خدمات دولت الکترونیکی می شود

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه منابع انسانی رئیس جمهور در ادامه اظهارداشت: در طول برنامه پنجم باید 70 درصد خدمات دولت به صورت الکترونیکی ارائه شود که بستر این کار در کشور فراهم شده است.

شناسایی 1442 مورد خدمت الکترونیکی

این مسئول بیان کرد: تاکنون یک هزار و 442 مورد از خدمات قابل ارائه به صورت الکترونیکی در کشور شناسایی شده که تا پایان امسال بیش از یک هزار نوع خدمت از این سیستم به مردم ارائه خواهد شد.

وی گفت: 350 نوع خدمت در سال قبل به صورت الکترونیک ارائه شد و امسال هم 200 نوع خدمت هدف گذاری شده و سال اینده نیز 200 نوع خدمت الکترونیکی به عموم مردم ارائه خواهد شد.

بزرگیان گفت: تا پاین سال 94 تمامی دستگاههای اجرایی باید با یکدیگر ارتباط الکترونیکی داشته باشند و با تهیه نقشه راه خدمات دولت الکترونیک که مراحل تصویب آن به پایان رسیده گام ارزشمندی در این مسیر برداشته خواهد شد.

200 هزار میلیارد تومان تجارت داخلی به صورت الکترونیکی

این مسئول در خصوص نقش دولت الکترونیک در تجارت داخلی و خارجی هم اظهارداشت: 20 درصد تجارت داخلی معادل 200 هزار میلیارد تومان به صورت الکترونیک انجام خواهد شد که این کار نقش مهمی در کاهش هزینه ها سرعت انجام کار ایفا خواهد کرد.

بزرگیان تصریح کرد: 30 درصد تجارت خارجی کشور هم قرار است از طریق این شبکه انجام شود و صدور کارت هوشمند ملی و پرونده سلامت ایرانیان نیز از دیگر خدمات این شبکه الکترونیکی در کشور خواهد بود.