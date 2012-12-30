23 رشته با 1662 دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تدریس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر هیبت الله صادقی عصر یکشنبه در نشستی با خبرنگاران حوزه سلامت افزود: این در حالی است که این دانشگاه در سال 69 تنها یک رشته با 26 دانشجو داشت و طی 22 سال اخیر رشد کمی و کیفی چشمگیری پیدا کرده است.

وی بیان کرد: از 23 رشته کنونی، دو رشته پزشکی عمومی، دو رشته دندان پزشکی، یک رشته کاردانی و 18 رشته کارشناسی و کارشناسی ارشد است.

صادقی اظهار داشت: هم اکنون پنج دانشکده پزشکی، دندان پزشکی، پرستاری و مامایی و پیراپزشکی و مامایی در این دانشگاه فعالیت می کنند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تصریح کرد: تاکنون دستیاری تخصصی بیماری کودکان سه دوره و بیماری داخلی یک دوره دانشجو پذیرفته اند.

وی افزود: 11 رشته کارشناسی ارشد نیز در این دانشگاه تدریس می شود که از بهمن ماه کارشناسی ارشد بهداشت محیط نیز به این رشته ها اضافه می شود.

صادقی بیان داشت: هم اکنون پیگیر اخذ مجوز کارشناسی ارشد محیط زیست، روانشناسی بالینی، دستیار تخصصی جراحی عمومی، زنان و زایمان و روانپزشکی هستیم.

به دنبال راه اندازی دانشکده داروسازی هستیم

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از درخواست این دانشگاه برای راه اندازی دانشکده داروسازی خبر داد و گفت: قرار است هیئتی برای بررسی این موضوع از امکانات این دانشگاه بازدید کنند.

وی با اشاره به وجود گیاهان دارویی فراوان در این استان عنوان کرد: یکی از دلایل تلاش برای ایجاد دانشکده داروسازی جهت دهی فیلد تحقیقات به سمت گیاهان دارویی بوده است.

صادقی همچنین تعداد اعضای هیئت علمی این دانشگاه را 113 نفر عنوان کرد و بیان داشت: از این تعداد هشت نفر دانشیار، 64 نفر استادیار، 38 مربی و یک نفر استاد هستند.

وی اظهار داشت: هم اکنون 30 تا 40 درصد دانشجویان دانشکده پزشکی این دانشگاه را دانشجویان بومی تشکیل می دهند و 50 درصد پذیرش در دانشکده دندان پزشکی نیز مربوط به دانشجویان بومی است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج رتبه این دانشگاه طی سالهای اخیر را در زمینه علوم پایه، اول تا سوم در میان دانشکده های با زیر 50 نفر دانشجوی پزشکی دانست و گفت: این در حالی است که در سالهای گذشته در رتبه های 27 تا 30 کشور قرار داشتیم.