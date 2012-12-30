به گزارش خبرنگار مهر، نادر طالب‌زاده دبیر سومین جشنواره فیلم عمار در اختتامیه این جشنواره که در سینما فلسطین تهران در حال برپایی است، با تاکید بر این نکته که استقبال از این دوره از جشنواره بیش از سال گذشته بوده است گفت: انقلاب اسلامی معدن طلایی است از ایده‌ها و خلاقیت‌هایی که پشت این ایده‌ها نهفته است.

وی همچنین تاکید کرد: یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی پرورش نیروهای انقلابی و مخلص در راه اسلام بوده است که در مقاطع مختلف زمانی گوشه‌ای از رشادت‌های این جوانهای انقلابی را دیده و شنیده‌ایم.

این کارگردان در ادامه افزود: اما آنچه مسلم است اینکه ایده‌های انقلابی باید از طریق هنر تصویر نشان داده شود ولی متاسفانه در طول تمام این سالها ظرفیت‌های نهفته فیلمسازان انقلاب کشف و مهندسی نشده است.

وی با اشاره به این مطلب که برگزارکنندگان جشنواره فیلم عمار حمایت از فیلمسازان انقلابی را در دستور کار دارند، گفت: خوشبختانه دست‌اندرکاران اجرایی فیلم عمار از ابتدای فعالیت در جهت حمایت از فیلمسازانی برآمده‌اند که مخلصانه به‌دنبال احقاق حق انقلاب به زبان تصویر و به‌ویژه سینما بوده‌اند.

نادر طالب زاده با اشاره به فیلم‌های حاضر در این جشنواره تصریح کرد: خوشبختانه 5 اثر بزرگ مستند با موضوعات انقلاب اسلامی در این جشنواره دیده‌ام اما نقطه ضعف تفکر جریان سینمای انقلاب در عرصه داستان و درام‌نویسی است که باید به این بخش از موضوع بیش از پیش توجه کرد.

دبیر سومین جشنواره فیلم عمار در پایان گفت: فیلمسازانی که در فضای انقلاب نفس می‌کشند بدور از هرگونه ویروس سکولاریسم و روشنفکری هستند و نسبت وجودیشان به ذات پاک پروردگار نزدیک‌تر است. بنابراین سینمای انقلاب وظیفه دارد طی یک مهندسی فرهنگی استعدادها را کشف کند.