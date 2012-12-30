سهراب هنریار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: چهارمین دوره لیگ شطرنج مردان خراسان شمالی، با شرکت 56 شطرنج باز در قالب 14 تیم از شهرستان های مختلف استان، در هفت دور سویسی به میزبانی هیئت شطرنج بجنورد برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه دور نخست این مسابقات در محل سالن هیئت شطرنج بجنورد برگزار شد، اظهار داشت: در این دور تیم پارت سیستم با نتیجه چهار بر صفر برابر حریف خود هیئت شطرنج فاروج به برتری دست یافت، شرکت فنی و مهندسی مطبوع سازان با نتیجه یک بر سه مغلوب تیم زنده یاد سرهنگ بافکر شد و دیدار بین تیم های کارخانه سیمان بجنورد و مرکز زبان کارن نیز با تساوی دو بر دو خاتمه یافت.

هنریار اضافه کرد: در دیگر دیدارهای این دور آذرسنج برابر بانک سپه با نتیجه سه بر یک پیروز شد، شرکت گاز خراسان شمالی با نتیجه چهار بر صفر هیئت شطرنج مانه و سملقان را از پیش رو برداشت و تیم آتیه سازان بجنورد نیز با همین نتیجه نوجوانان شیروان را بدرقه کرد.

به گفته وی در آخرین دیدار نیز تیم پتروشیمی خراسان با نتیجه چهار بر صفرنیروگاه گازی شیروان را از پیش رو برداشت.

هنریار عنوان کرد: بر این اساس در پایان دور نخست لیگ شطرنج مردان خراسان شمالی تیم های پارت سیستم، شرکت گاز، آتیه سازان بجنورد و پتروشیمی خراسان با چهار امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار دارند.

مسئول برگزاری لیگ شطرنج خراسان شمالی تصریح کرد: دور دوم رقابت های لیگ شطرنج استان 22 دی ماه در محل سالن شطرنج بجنورد برگزار خواهد شد.