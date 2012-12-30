به گزارش خبرنگار مهر، علی اسلامی بعد از ظهر یکشنبه در نشستی خبری به مناسبت سالروز تشکیل شرکت آب و فاضلاب ضمن قدردانی از مردم یزد به دلیل صرفه جویی در مصرف آب اظهار داشت: یزد در زمینه صرفه جویی در مصرف آب از استانهای اول کشور است و سرانه مصرف کل شهروندان استان یزد در فصل زمستان هزار و 200 لیتر در ثانیه و در تابستان دو هزار و 600 لیتر در ثانیه است.

وی با بیان اینکه بیش از 70 درصد آب مصرف استان یزد از خط انتقالی و تنها 30 درصد از منابع چاه های استان تامین می شود، افزود: این میزان در شهرها و در ماه‌های مختلف سال متفاوت است به نحوی که در برخی شهرها به میزان 80 درصد و در برخی شهرها 50 درصد از آب مورد نیاز از خط انتقالی تامین می شود.

به ازای هر اشتراک 1.5 مترمکعب مخزن ذخیره آب در یزد موجود است

وی با اشاره به آب بدون درآمد در استان یزد افزود: در یزد میزان هدر رفت آب حدود 19 درصد است که این میزان در میانگین کشوری 28 درصد است و در زمینه سرقت آب نیز در استان یزد با این پدیده مواجه نیستیم.

اسلامی با اشاره به احداث مخازن در استان یزد اظهار داشت: در حال حاضر به ازای هر اشتراک، 1.5 مترمکعب مخزن داریم و تلاش می کنیم این میزان به دو مترمکعب به ازای هر اشتراک برسد.

وجود 85 پروژه فعال در حوزه آبرسانی یزد

وی با اشاره به پروژه های در دست احداث در حوزه آبرسانی عنوان کرد: هم اکنون 85 پروژه فعال در حوزه آبرسانی در استان یزد در دست اجراست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد با اشاره سرانجام به مصوبه آبرسانی به 9 شهر استان یزد اظهار داشت: آبرسانی به شش شهر تمام شده و سه شهر دیگر نیز در صورت تخصیص به موقع اعتبار، به خط انتقال آب متصل می شوند.

نیاز به 6 میلیارد تومان برای تکمیل آبرسانی به سه شهر بهاباد، ندوشن و خضرآباد

اسلامی یادآور شد: آبرسانی به بهاباد اکنون دارای پیشرفت 75 درصدی است که برای تکمیل آن 3.5 میلیارد تومان دیگر نیاز است و تاکنون نیز بیش از 9 میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.

وی، میزان بودجه لازم برای تکمیل خط آبرسانی به ندوشن را نیز 2.5 تا 3میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این پروژه هم‌اکنون از پیشرفت 65 درصدی برخوردار است.

اسلامی با اشاره به اینکه در منطقه خضرآباد هنوز کار زیادی انجام نشده است، افزود: میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه 10 درصد است و برای تکمیل آن به 1.5 میلیارد تومان نیاز است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد تاکید کرد: در مجموع برای تکمیل مصوبات آبرسانی به شهرهای استان یزد، به شش میلیارد تومان اعتبار نیاز است که در صورت تخصیص، تا پایان بهار سال 92، شهروندان بهاباد و ندوشن و خضرآباد نیز از آب انتقالی بهره‌مند می‌شوند.

هزینه های شبکه فاضلاب چهار برابر هزینه های شبکه آبرسانی است

اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت های انجام شده در حوزه فاضلاب عنوان کرد: به دلیل هزینه بر و زمان بر بودن پروژه های شبکه فاضلاب، روند فعالیت در این حوزه مطلوب نیست.

وی با بیان اینکه هم اکنون 12 درصد جمعیت استان یزد زیر پوشش شبکه فاضلاب هستند، بیان داشت: میزان اعتبار مورد نیاز برای احداث شبکه های جمع آوری فاضلاب چهار برابر پروژه های آبرسانی است و بودجه های اختصاصی دولت نیز در این زمینه پاسخگو نیست به همین دلیل میزان پیشرفت در فعالیت های مربوط به بخش فاضلاب روند مطلوبی ندارد.

تنها از یک سوم ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب یزد استفاده می شود

وی با اشاره به تصفیه خانه راه اندازی شده در سال 86 در استان یزد اظهار داشت: این تصفیه خانه هم اکنون تنها از یک سوم ظرفیت خود استفاده می کند و و دو سوم دیگر ظرفیت خالی است و اگر بتوانیم اعتبار مورد نیاز را برای احداث خطوط جمع آوری فاضلاب و زیر پوشش قرار دادن مشترکان تامین کنیم، از کل ظرفیت این تصفیه خانه استفاده خواهد شد.

اسلامی یادآور شد: البته با ورود فاضلاب های مسکن مهر به شبکه فاضلاب استان یزد، مقداری از این ظرفیت تکمیل خواهد شد.