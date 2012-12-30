چهار کشته بر اثر حادثه انفجار در کارخانه سیمان شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، بر اثر حادثه انفجاری که ساعت 17 روز یکشنبه در یکی از کارگاه های متعلق به پیمانکار حمل مواد اولیه از معدن به سنگ شکن کارخانه سیمان شاهرود رخ داد چهار نفر کشته شدند.

علت دقیق این حادثه که منجر به تخریب این کارگاه شده هنوز مشخص نشده اما علت احتمالی حادثه، انفجار کپسول هوا عنوان شده است.

هم اکنون ماموران آتش نشانی و اورژانس شاهرود در محل حادثه در حال آواربرداری و امدادرسانی هستند.

به گفته شاهدان عینی، شدت حادثه به حدی بوده است که اجساد کشته شدگان متلاشی شده و غیرقابل شناسایی است.

همچنین بنا به گفته شاهدان عینی، مسئول این شرکت پیمانکاری نیز جزء کشته شدگان حادثه انفجار است.

به گزارش مهر، کارخانه سیمان شاهرود با دارا بودن دو خط تولید، روزانه شش هزار و 500 تن سیمان خاکستری تولید می کند.

اخبار تکمیلی متعاقبا منتشر خواهد شد.

