400 حلقه صالحین در بافق فعال است/ احداث ده ها پروژه ورزشی توسط بسیج در بافق

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بمانعلی باقیان در دیدار فرمانده و کارکنان ناحیه مقاومت بسج بافق با گرامیداشت حماسه غرور آفرین نهم دی و دست بیعت مردم با رهبری اظهار داشت: همه دنیا دست به دست هم داده بودند تا در فتنه 88 نظام ایران را از بین ببرند که ملت ایران با رهنمودها و منویات رهبری از این جریان پیروز و سربلند بیرون آمدند.

وی با اشاره به فعالیتهای بسیج در حوزه فرهنگی و اجتماعی گفت: در بخش فرهنگی طرح حقله های صالحین با وجود 400 حلقه در سطح شهرستان در حال فعالیت هستیم.

باقیان با اشاره به پروژه های در دست اقدام و اجرای در شهرستان بافق افزود: در حال حاضر چندین سالن سرپوشیده از جمله سالن تیراندازی، سالن 9 دی و سالن ورزشی در مجموعه ناحیه مقاومت در حال ساخت است که امیدواریم در سال آینده این پروژه ها به بهره برداری برسد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بافق، اصل محور بسیج را ولایت محوری و بصیرت دانست و تصریح کرد: بسیج حرکتی است که جنبه خودجوش و مردمی دارد و برای این که فرد یا گروهی بتوانند به صورت داوطلب و خودجوش به جهاد یا به نصرت ولایت یا اولیای دین بپردازند، باید آگاهی و بصیرت داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در سپاه بافق نیز در این دیدار با اشاره به خصویات بارز مردم ولایی بافق گفت: ملت شهید پرور بافق با توجه به داشتن ذخایر معدنی وافر، قناعت و مهربانی، بی مهری زیاد دیدند و طعم عدالت را نچشیدند.

حجت الاسلام شاکری با تاکید بر محرومیت زدایی شهرستان بافق خواستار عدالت در این خطه از استان شد و گفت: رفع خواسته هایی چون احداث بزرگراه، گاز، امور رفاهی، بهداشت و درمان و راه اندازی فرستنده دیجیتال می تواند تحول عظیمی در این شهر ایجاد کند.

فرماندار بافق نیز در این دیدار با تبریک حماسه نهم دی اظهار داشت: حماسه نهم دی همیشه برای ملت ایران یوم الله است و تا ظهور امام زمان (عج) این حضور ماندگار خواهند ماند.

مهدی خاوری با اشاره به دستاوردهای روز بصیریت عنوان کرد: حماسه نهم دی نماد عزت، استقلال و بصیرت مردمی است که تا پای جان برای حفظ اصول اسلام و آرمانهای انقلاب ایستادند.

وی با تاکید بر اصل ولایت فقیه به عنوان عمود خیمه انقلاب گفت: مردم ایران در طی سال های انقلاب، جایگاه والا و نقش کلیدی ولی فقیه را در هدایت سکان انقلاب در توفان های مهیب بارها تجربه کرده اند.

خاوری در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه بسیج و سپاه یک بحث عمده و بزرگی است، افزود: افتخار من این است که خود بسیجی هستم و برای توسعه شهرستان بافق به تفکر و تعقل بسیجیان نخبه و کارآمد نیازمندیم.

فرماندار بافق، بسیج و سپاه را ادامه دهنده را شهدا خواند و تصریح کرد: سپردن برخی کارهای کشور به بسیج سهولت در اجرای آن است.

خاوری با اشاره به اخلاص و معنویت بسیجی گفت: اخلاص و معنویت بسیجی و ارتباط با خدا در یک بسیجی، یک خصوصیت عمده است.

وی نگاه به بافق را یک نگاه توسعه همه جانبه یاد کرد و افزود: به کمک مردم و همفکری آنها توسعه ای پایدار برای بافق رقم می زنیم زیرا بافق سرمایه انسانی وافری دارد.