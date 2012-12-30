مرکز تخصصی آموزش فنی و حرفه ای ویژه خواهران ارومیه دهه فجر افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید اسعدی عصر یکشنبه درنشست هم اندیشی مدیران کل زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی افزود: با افتتاح این مرکز دو هزار و 740 متر مربع فضای آموزشی و اداری به مجموعه فضاهای آموزشی استان افزوده می شود.

وی با اشاره به تدوین مقدمات برنامه ریزی آموزشی برای سال آینده اظهارداشت: مقدمات برنامه ریزی آموزشی بر اساس نیاز بازار کار برای سال آینده تدوین شده است.

اسعدی، تشکیل کارگروههای آموزشی منطبق بر برنامه مدون آموزشی، شناسایی ظرفیتهای آموزشی منطقه ای بر اساس نیاز سنجی، ترویج فرهنگ مهارت آموزی بر اساس مشارکتهای مردمی و طرح توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه ای را از اولویتهای برنامه ای سال آینده این اداره کل عنوان کرد.

در ادامه این نشست مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست هدف از این نشست را ایجاد تعامل مناسب در راستای اهداف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد و اظهارداشت: برآیند این نشست برنامه ریزی بهتر برای خدمتگزاری ایده‌آل به مردم و همچنین تجمیع نظرات کارشناسی مدیران اجرایی برای تدوین سیاست‌های کاری وزارت‌خانه در سال آتی خواهد بود.

علی سلیمانی با تاکید بر اهتمام مدیران اجرایی و رؤسای سازمان‌ها و ادارات بر ارتقاء بهره‌ وری و توانمندی این مجموعه گفت: تصمیمات اتخاذ شده در این نشست به عنوان پیشنهاداتی کاربردی و عملی از سوی مدیران اجرایی استان به استاندار و مدیران ستادی وزارت‌خانه ارسال خواهد شد.

در این نشست هم اندیشی ، مدیران و روسای ادارات و سازمان‌های زیر مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز ضمن تبیین اهداف و برنامه‌های مجموعه‌های مدیریتی‌شان به بیان دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی در خصوص ماهیت و چگونگی اجرایی برنامه های زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان پرداختند.