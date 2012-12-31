به گزارش خبرنگار مهر، فرق نمیکند حادثه بزرگ باشد یا کوچک، هر حادثه که اتفاق میافتد، هر آسیب و تصادفی که روی میدهد، نخستین افرادی که در صحنه حضور پیدا میکنند مردم هستند. عابرانی که از روی کنجکاوی، نگرانی و دلایل مختص به خود به صحنه حادثه نزدیک میشوند و دست بکار کمک و امدادرسانی میشوند، اما حضور این افراد بر بالین مصدومان حادثه تا چه اندازه برای مصدومان و آسیبدیدگان تاثیرگذار است؟
اهمیت آموزش اولیه برای عموم مردم
معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر قم میگوید: در زلزلهای که در سال 82 در بم اتفاق افتاد، 70 درصد کمکرسانیها توسط مردم انجام شد اما هیچ پژوهشی صورت نگرفت که مشخص شود این کمکها و انتقال مصدومان توسط افراد غیر متخصص تا چه اندازه مفید و موثر بوده است.
محمد رضا بهرامی در گفتگو با مهر ادامه میدهد: کمکرسانی و حضور مردم در حوادثی که روی میدهد، امری مطلوب و انسان دوستانه است اما اصولی بودن این کمکها و ارائه خدمات مفید و مثمر ثمر در اولویت قرار دارد.
کمکهای غیر اصولی و بدون آموزش گاهی منجر به بروز اتفاقات جبرانناپذیری برای فرد مصدوم میشود. توجه به این مسئله در شهری همچون قم که حدود یک سوم جمعیت آن در بافت فرسوده زندگی میکنند مهم است.
از آنجا که حوادث و رخدادهای طبیعی گریزناپذیر است، مجهزشدن شهروندان به سلاح آمادگی بهترین راه است و آموزش نیز بهترین راه آمادگی محسوب میشود.
برگزاری دورههای مقدماتی کمکهای اولیه و امداد و اطفای حریق از جمله آموزشهایی است که عموم جامعه با فراگیری آن تا 50 درصد آسیبهای پس از وقوع حادثه را کاهش میدهد.
ارائه آموزش به هیئتهای مذهبی
آموزشهای ارائه شده از سوی دستگاههای امدادی هر ساله برگزار میشود و آموزش به عموم مردم در کنار آموزش به کارکنان ادارات، اصناف و کارخانهها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
به گفته بهرامی، برای بهرهبندی عموم مردم از آموزشهای مقدماتی 80 هیئت مذهبی به جمعیت هلال احمر معرفی شدند و بیش از 600 نفر از اعضای هیئتهای مذهبی آموزش دیدند.
وی با بیان اینکه متقاضیان نباید تنها به حضور در کلاسهای مقدماتی بسنده کنند، عنوان میکند: این در حالی است که آموزش مقدماتی نیز با گذشت مدت زمان کوتاهی به فراموشی سپرده میشود.
احساس نیاز به آموزش مسئلهای است که باید در هر فرد به صورت خودجوش ایجاد شود و فرهنگسازی در این زمینه از اهمیت ویژهای برخوردار است.
آمادگی برای ارائه آموزشهای امداد
مدیر پیشگیری سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، فرهنگسازی برای حضور مردم در دورههای آموزشی را ضعیف عنوان میکند و میگوید: برگزاری دورههای آموزشی اجباری نیست و این مردم هستند که باید ضرورت شرکت در دورههای آموزشی را تشخیص دهند.
به گفته علی زندیه، سازمانهای فرهنگی باید نقش آموزش برای مدیریت بحران در حوادث را تبیین کنند اما این امر به خوبی عملیاتی نشده است و مردم خود را مکلف به یادگیری از آموزشهای تاثیرگذار نمیدانند.
وی ادامه میدهد: سازمان آتشنشانی توان آموزش به تمام افراد را دارا است و در صورت تقاضای افراد میتواند نسبت به آموزش این افراد اقدام کند.
زمان طلایی برای حضور نیروهای امداد بر بالین شخص مصدوم و حادثه دیده نه تنها برای فرد مصدوم بلکه برای اطرافیان وی نیز زمانی طلایی است تا با استفاده از آموختههای خود از سرعت خطرات بکاهند.
کبری فتحی
