به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی آقاتهرانی در جمع طلاب و دانشجویان موسسه آموزشی، پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به ابعاد مختلف فتنه سال 88 اظهار داشت: وقتی فتنه آغاز میشود هر چقدر جلوتر حرکت میکند پیچیده تر میشود و انسانهای مومن و غیر مومن نیز از دل همین فتنهها از یکدیگر تمایز مییابند.
وی در ادامه گفت: وقتی از یک فتنهای سربلند بیرون میآییم و نمره قبولی کسب میکنیم نباید به آن مغرور شد و در واقع باید خود را برای امتحانات و فتنههای پیش رو آماده کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در فتنه بعد از انتخابات سال 88، افرادی سکوت کردند که از آنها انتظار نمیرفت و باورمان نمیشد با همین سکوت خود به صف فتنه گران بروند و با آنها همراهی کنند.
بهترین سلاح در برابر فتنهها بصیرت است
وی بهترین سلاح در برابر فتنهها را بصیرت دانست و ابراز داشت: بصیرت، انسان را در برابر فتنهها بیمه و بینا میکند و قدرت تشخیص و تصمیم گیری انسان را بالا میبرد.
حجت الاسلام آقاتهرانی اضافه کرد: بعضی از افراد دوست ندارند حوادث و فتنه سال 88 بازگو شود و در همان زمان نیز برخی از افراد بودند که به دشمنان خارجی خط میدانند و میگفتند فضا برای نفوذ و اغتشاش مناسب است.
وی با بیان اینکه حاکمیت الهی از ارزشهای الهی است، افزود: حاکمیت الهی از ارکان دین به شمار میرود که قابل مقایسه با سایر ارکان دین نیست.
ولایت به قانون اساسی مشروعیت و ارزش میدهد
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه برخی از افراد جامعه قدر ولایت فقیه را نمیدانند گفت: برخیها تصور میکنند جایگاه و ارزش ولی فقیه به خاطر قانون اساسی است در حالی که این گونه نیست و در واقع این ولایت است که به قانون اساسی مشروعیت و ارزش میدهد.
وی عنوان کرد: برخی از افراد دانسته و یا ندانسته در برابر ولایت فقیه میایستند که باید دانست، اگر جایگاه ولایت فقیه در حکومت اسلامی به درستی تبیین شود و جامعه تمام و کمال از ولایت فقیه حمایت کنند، بسیاری از مشکلاتی که با آنها روبه رو میشویم حل خواهد شد.
افرادی که با ولایت فقیه زاویه گرفتند به جایی نرسیدند
حجت الاسلام آقاتهرانی ادامه داد: افرادی که با ولایت فقیه زاویه گرفتند به جایی نرسیدند و این اتفاقات تجربیات خوبی است که باید از آنها در انتخابات آینده استفاده کرد.
وی اظهار داشت: امروز یکی از مشکلات موجود مجلس شورای اسلامی این است که همه خود را صاحب نظر میدانند و در مواقعی که بین دولت و مجلس اختلافاتی پیش میآید، باید دیدبان نظام که رهبر معظم انقلاب هستند را نگاه کرد، چرا که ایشان خطر دشمنان را به خوبی میشناسند.
قم - خبرگزاری مهر: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: افرادی که با ولایت فقیه زاویه گرفتند به جایی نرسیدند واتفاقات در انتخابات سال 88 تجربیات خوبی است که باید از آنها در انتخابات آینده استفاده کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی آقاتهرانی در جمع طلاب و دانشجویان موسسه آموزشی، پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به ابعاد مختلف فتنه سال 88 اظهار داشت: وقتی فتنه آغاز میشود هر چقدر جلوتر حرکت میکند پیچیده تر میشود و انسانهای مومن و غیر مومن نیز از دل همین فتنهها از یکدیگر تمایز مییابند.
نظر شما