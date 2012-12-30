آراد کرمان به صدر جدول فوتسال بانوان کشور صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امسال رقابت های فوتسال قهرمانی بانوان باشگاه های کشور در حالی برگزار می شود که تیم فوتسال بانوان صدراسیستم به عنوان نماینده قم در این رقابت‌ها حضور یافته و برای صعود به جمع تیم های مدعی تلاش می کند.



بر اساس قرعه کشی انجام شده در فدراسیون فوتبال، بانوان فوتسالیست صدراسیستم قم در گروه دوم مرحله مقدماتی رقابت های امسال لیگ دسته دوم بانوان باشگاه های کشور جای دارند و با سه تیم مدعی از استان های کرمان، چهار محال و بختیاری و خوزستان رقابت می کنند.



دیدارهای مرحله مقدماتی به شکل دوره ای و البته در قالب بازی‌های رفت و برگشت به انجام می‌رسد تا در پایان شش مسابقه‌ای که تیم ها برابر حریفان خود برگزار می‌کنند، از هر گروه دو تیم جواز صعود به مرحله بعدی رقابت‌های امسال را کسب کند.



در این بین تیم فوتسال بانوان صدرا سیستم به عنوان نماینده قم در گروه دوم مقدماتی با تیم های نفت امیدیه اهواز، لردگان چهارمحال و بختیاری و آراد کرمان همگروه است و بازی های این گروه در دور رفت مرحله گروهی به میزبانی تیم فوتسال بانوان آراد کرمان به انجام رسید.



بعد از انجام بازی های دور رفت در شهر کرمان و به میزبانی تیم فوتسال بانوان آراد این استان، بازی های دور برگشت بر اساس برنامه ریزی فدراسیون فوتبال به میزبانی شهر مقدس قم برگزار می شود و در پایان روز نخست این رقابت ها تیم های آراد کرمان و نفت امیدیه اهواز دو مدعی اصلی صعود از سد حریفان خود گذشتند.



در حالی که مسابقات فوتسال دسته دوم بانوان کشور با حضور 16 تیم در مرحله مقدماتی در چهار گروه چهار تیمی برگزار خواهد شد و از هر گروه دو تیم به مرحله نهایی راه پیدا خواهند کرد، تیم فوتسال بانوان آراد کرمان در روز نخست با نتیجه چهار بر سه برابر تیم بانوان لردگان چهار محال و بختیاری پیروز شد و بدین ترتیب همچنان جایگاه خود در صدر جدول را حفظ کرد.



دور رفت مسابقات گروه سوم فوتسال دسته دوم بانوان کشور از بیستم تا بیست و سوم آذر ماه در کرمان برگزار شده است و این رقابت ها نیز تا سه شنبه دوازدهم دی ماه در قم به انجام می رسد تا در پایان صعود کننده ها مشخص شوند.

