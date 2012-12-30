ممنوعیت حضور بیات و لک در تمرینات صبا/ یک روز با عزت بهتر از یک عمر زندگی با ذلت است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالصمد مرفاوی در حاشیه دیدار تیم های فوتبال صبای قم و ذوب آهن اصفهان در جدالی از هفته نوزدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور که عصر یکشنبه در ورزشگاه یادگار امام قم با تساوی بدون گل همراه بود، با اشاره به دلایل غیبت دو بازیکن اصلی تیمش در دیدارهای نیم فصل اول لیگ برتر در دو بازی اخیر صبا تصریح کرد: تا زمانی که در صبا حضور دارم نظم و انضباط حرف اول را می زند و اگر کسی بخواهد در تیم صبا بی انضباطی کند با او برخورد می کنم.



وی در پاسخ به اینکه چه بازیکنانی در تیم صبا بی انضباطی کرده اند، بیان داشت: محسن بیات و حامد لک اخیرا بی انضباطی کرده اند و به باشگاه اعلام کرده ام که تا زمانی که کادر فنی تشخیص ندهد آنها نمی توانند در تمرینات صبای قم حضور پیدا کنند.



سرمربی تیم فوتبال صبای قم در ادامه در پاسخ به اینکه چرا تماشاگران بازی صبا و ذوب آهن بر ضد شما شعار می دادند، ابراز داشت: متاسفانه از دقیقه 65 می شنیدم که تماشاگران بر ضد من شعار می دادند اما معلوم نیست این تعداد اندک تماشاگر از کجا خط می گرفتند.



وی ادامه داد: من از اینکه بر ضد من کسی شعار بدهد راضی نیستم و قطعا آنها را به خدا واگذار می کنم زیرا تا وقتی که اینجا هستم با تمام وجودم کار می کنم و لی متاسفم از اینکه توی این فوتبال باب شده است که به راحتی بر ضد کسی شعار بدهند.



مرفاوی بیان داشت: این جور اتفاقات که به سادگی اعتبار و تلاش های یک مربی به زیر سئوال می رود در فوتبال ما عادی شده و متاسفانه عده ای در ورزشگاه های ما خط می گیرند و این جور در جامعه فوتبال جواب زحمات یک مربی را می دهند.



وی یاد آور شد: باز هم تاکید می کنم تا زمانی که در صبا هستم اجازه بی انضباطی به کسی نمی دهم و بازیکنی که ادعا می کند سال ها در صبا حضور داشته، ببیند که جایگزینش چقدر خوب بازی می کند و با چند بازی دیگر می تواند جای او را در تیم ملی فوتبال هم بگیرد.



سرمربی تیم فوتبال صبای قم عنوان داشت: یک روز با عزت بهتر از این است که یک عمر با ذلت زندگی کنم بنابراین تا زمانی که در صبا باشم احترام و نظم حرف اول من است و متاسفم از اینکه در لیگ برتر فوتبال ما سازمان لیگ حواسش به همه چیز هست الا اینکه به وضعیت فرهنگی ورزشگاه ها سر و سامان بدهد.



وی اضافه کرد: فداسیون فوتبال و سازمان لیگ برتر برای حرفه ای شدن حواسشان به همه چیز هست الا اینکه از باشگاه ها بخواهند به وضعیت تماشاگرانشان سر و شکل مناسبی بدهند، به همین دلیل هر کس از راه می رسد به راحتی به جایگاه تماشاگران می رود و از آنجا هر شعاری که بخواهد سر می دهد و کسی اصلا پیگیر اینکه چرا و چگونه این شعارها داده می شود، نیست.



