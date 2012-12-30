زنده شدن گلواژه های هنر بر فلز بی جان با عشق به ائمه

به گزارش خبرنگار مهر، کار ساخت و تزئین ضریح امامزاده سید ابراهیم مجاب در اراک با بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است، پیشرفتی که هنرمندان دست اندرکار این ضریح امید دارند تا یک چند ماه آینده کامل شود.

مردم استان مرکزی در چند سالی که باب کمک به عتبات عالبیات باز شده است مشارکت جدی ای در ساخت و کمک نشان دادند.

از کمک مالی تا بنایی و گچ کاری در عتبات عالیات این روزها به عرصه رقابتی بین مردم استان تبدیل شده است و از مهندس و کارگر و یا زنیکه طلاهای خود هر چند کم، نذر مرمت و ساخت ضریح امامان و امازادگان عتبات عالیات، در تلاش برای نشان دادن مشارکت خود هستند.

ابراهیم مجاب (ع)

ابراهیم مجاب فرزند سید محمدعابد فرزند امام موسی کاظم(ع) معروف به ابراهیم مجاب است که در قرن دوم هجری در مدینه به دنیا آمد و از اولین شخصیت‌هایی است که از کوفه وارد کربلا شد.

ابراهیم مجاب در سن 70 سالگی در کربلا دیار فانی را وداع گفت و در رواق شمالی حرم مطهر امام حسین (ع) به خاک سپرده شد.

سه میلیارد تومان نذر مردم برای ساخت ضریح

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه، هزینه سه میلیارد تومانی ساخت این ضریح با کمک ها و نذورات مردمی تامین شده است گفت: به طور میانگین مردم استان ماهانه 100 میلیون تومان کمک و نذر خود را برای ساخت و تکمیل ضریح هزینه جمع و هزینه می شود.

هوشنگ بازوند با بیان اینکه، ساخت ضریح در مرحله قلمزنی است افزود: ساخت بدنه ضریح از چوب است که پایان یافته و کار هنری بر روی فلزی که بربدنه فلزی نصب می شود شامل قلم‌زنی روی مس، نقره و طلا در حال انجام است.

وی گفت: با اتمام کار، ضریح در مراسمی ارسال می شود.

استفاده از مرغوبترین تجهیزات





برای ساخت ضریح مرغوبترین و بهترین تجهیزات مورد استفاده قرار گرفته است و بیش از 800 کیلو نقره، 300 کیلو مس، پنج کیلو گرم طلا برای ساخت استفاده شده است.



ساخت این پروژه در استان مرکزی را فرصتی برای هنرمندان استان است که در کنار مشارکت مردم ماندگار می شود.

بهترین هنرمندان برای ساخت ضریح



معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی استان در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: برترین و شاخص‌ترین‌ هنرمندان استان مرکزی با توجه به طرح ارائه شده فعالیت خود را برای ساخت این ضریح آغاز کردند.

قاسم کاظمی گفت: فاز اولیه ساخت این ضریح که از جنس چوب است توسط محمد نوری از استادان برجسته گره‌چینی استان و طرح و اجرای قلمزنی توسط استاد محمد مهدی باباخانی از هنرمندان به نام قلمزنی کشور در اراک انجام شده است.

ساخت ضریح امامزادگان یک فرصت معنوی



استاندار استان مرکزی در بازدیدی که از مراحل ساخت این ضریح داشت، با اشاره به اینکه، وجود قبور مطهر و مدفون در ایران اسلامی نشانه ولایتمداری، محبت و انس ملت ایران به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و ولایت است، گفت: مرقد و بارگاه مطهر ائمه اطهار (ع) مامن ایرانیان است که در ساخت عتبات عالیات نیز ملت مومن و ولایتمدار ایران اسلامی مشارکت قوی و چشمگیری دارند.





علی اکبرشعبانی فرد حضور برای بازسازی عتبات عالیات و ساخت ضریح امامزادگان را توفیقی الهی دانست و اظهار کرد: همواره مراجع عظام تقلید و شخصیت های بزرگ به خادمی اهل بیت عصمت و طهارت (ع) افتخار می کردند.



امامزاده ابراهیم مجاب فرزند جد مادری رهبر معظم انقلاب



حجت الاسلام داود نعیمی از محققان کشور می گوید: امامزاده ابراهیم مجاب فرزند جد مادری رهبر معظم انقلاب اسلامی است که افتخار ساخت ضریح آن حضرت نصیب هنرمندان، مردم و ستاد بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی شده است.

وی ادامه می دهد: در دیدار خصوصی با رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اجداد معظم له، ایشان فرمودند استان مرکزی مامن خوبی برای فرزندان اهل بیت (ع) بوده است.



محقق، نویسنده و پژوهشگر دینی استان مرکزی بیان کرد: چهار نفر از امامزادگان جد رهبر معظم انقلاب اسلامی در استان مرکزی مدفون هستند و ساخت ضریح امامزاده مجاب هم فرصتی برای تکمیل این رشته معنوی.

و حالا...

و حالا از استاد کریم تا استاد چاوشی و استاد محمد و همه آدم هایی که بی ادعا بیش از شش ماه برای ساخت ضریح روزگار گذرانند در انتظار روزهایی هستند که ضریح را در رواق شمالی حرم امام حسین (ع) بر مقبره امامزاده ابراهیم مجاب نصب کنند تا نتیجه تلاش ها و عرق ریزی خود و مردم خطه خویش را ببیند.

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شکوفه راستین











