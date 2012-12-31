بدترین روز در دوران ریاست جمهوری اوباما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری آمریکا بدترین روز دوران ریاست جمهوری اش را روزی دانست که طی حمله مسلحانه به یک مدرسه در شهر نیوتاون 27 نفر کشته شدند.

وی در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC گفت : نمی خواهم دیگر چنین اتفاقی تکرار شود. اوباما تاکید کرد تمام توان خود را برای تشدید قوانین تملک و حمل سلاح به کار خواهد گرفت.

رئیس جمهوری آمریکا همچنین در مورد اجرایی بودن طرح استقرار نگهبان های مسلح در مدارس این کشور ابراز تردید کرد.

گفتنی است دو هفته پیش 20 کودک دبستانی در شهر نیوتاون آمریکا قربانی جوانی ۲۰ ساله شدند که با اسلحه وارد محل تحصیل آنها شد و پس از کشتن کودکان و پنج بزرگسال دیگر، جان خودش را هم گرفته است.