دفع فتنه 88 سخت تر از دفع تجاوزعراق بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد جعفر اسدی یکشنبه شب در چهارمین پیش یادوآره چهارده شهید عرصه گمنامی سپاه بقیه الله شیراز تاکید کرد: رزمندگان اسلام در آن شرایط سخت با عقلانیت، برنامه ریزی و نوآوری بهترین نتایج را گرفتند.

وی ادامه داد: وجب به وجب این خاک با عطر شهادت طلبی، تجربه، معنویت و خلوص پوشیده است، شهادت می دهم از "صیاد شیرازی" تا "محسن رضایی" شب تا صبح پای نقشه ها بحث می کردند و برنامه می ریختند و با اطلاعات کسب شده توسط همین بچه های اطلاعات طرح عملیات را مشخص می کردند.

معاون بازرسی قرارگاه خاتم الانبیا با بیان اینکه افتخار می کنیم بهترین شیوه های شناسایی در عملیات های جنگی را ابداع و اجرا کرده ایم، گفت: وقتی در کتابی می نویسند شهید "مرتضی جاویدی" پیراهنی خونین داشت و .... به خدا قسم شان شهیدی را تنزل می دهیم که امام(ره) پیشانیش را بوسیده است.

اصول نظامی ایران جهان را متحیر کرد

سردار اسدی در ادامه سخنان خود با اشاره به شیوه های مورد استفاده در دوران دفاع مقدس توسط رزمندگان در مواجهه با دشمن بعثی، گفت: اصول نظامی ایران در دوران دفاع مقدس ابتکاری بود که جهان را متحیر کرد.

وی تصریح کرد: عراق زمانیکه وارد جنگ شد 12 لشکر مکانیزه داشت که در طول هشت سال دفاع مقدس سه بار رزمندگان اسلام آن را از بین بردند اما وقتی جنگ تمام شد دشمن بعثی 57 لشکر داشت این یعنی ما با دنیای استکبار جنگیدیم.

معاون بازرسی قرارگاه خاتم الانبیا با اشاره به کمک های کشورهای مختلف در طول دوران دفاع مقدس به عراق یادآور شد: به گفته "رفیق دوست" در حالیکه عراق "میراژ" تا "سوپر اتاندارد" کشورهای مختلف را در اختیار داشت هیچ کشوری حاضر به فروش حتی گونی مورد نیاز ساخت سنگر به ایران نمی شد.

سردار اسدی افزود: در همه جنگ ها شبیخون وجود دارد اما اینکه چند لشکر را در شب عملیات تا یک متری خاکریز دشمن پیش برده و بارها دشمن را غافلگیر کنیم یک افتخار است که تاکنون سابقه نداشته است.

آنچه کتاب نوشته و فیلم ساخته ایم نیم عشر عظمت دفاع مقدس نیست

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در ارایه واقعیت های دفاع مقدس نا توان بوده ایم، گفت:آنچه کتاب نوشته و فیلم ساخته ایم نیم عشر عظمت دفاع مقدس نیست.

معاون بازرسی قرار گاه خاتم الانبیا تاکید کرد: عظمتی که رزمندگان اسلام از دهانه خلیج فارس تا ارتفاعات غرب کشور به وسعت پنج استان در دوران دفاع مقدس آفریدند در هیچ کتاب و تصویری نمی گنجد.

وی تصریح کرد: کسی قادر نیست بچه های اطلاعات، عملیات و عظمت اقدامات آنها را در طول دوران دفاع مقدس وصف کند.

دفع فتنه 88 سخت تر از دفع تجاوزعراق بود

سردار اسدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به یوم الله 9 دی و اهمیت بزرگداشت آن، گفت: فتنه 88 و دفع آن به مراتب سخت تر از دفاع در مقابل تجاوز هشت ساله عراق به جمهوری اسلامی بود.

وی با بیان اینکه دشمن در فتنه 88 به دنبال نابودی نظام اسلامی بود، یادآور شد: ملت ایران در 9 دی حماسه ای عظیم خلق کردند و نشان دادند که همچنان به واسطه تقوا و اعتقاد به ولایت فقیه همچنان در مقابل هرگونه تهاجم ایستادگی می کنند.

معاون بازرسی قرارگاه خاتم الانبیا تاکید کرد: اگر ملتی تقوا پیشه کرد و برای خدا قدم برداشت، خداوند نیز به وعده اش عمل خواهد کرد، همانگونه که ما را در دوران دفاع مقدس یاری داد و این معجزه الهی بود.