به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید مهدی موسوینژاد عصر یکشنبه در نشست با جمعی از بسیجیان شهرستان دشتستان اظهار داشت: مستکبرین جهان مصالح و منافع خود را در خطر میبینند و از این رو در طول عمر پربرکت نظام مقدس جمهوری اسلامی شاهد اقدامات کثیر و مکرر دشمنان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی بودهایم.
وی افزود: دشمنان هیچگاه از پای نمینشینند و هر روز با بهرهگیری از استفاده از ابزار، استراتژی و رویکردهای جدید در مسیر مقابله با نظام اسلامی ما کوشیدهاند.
موسوینژاد ادامه داد: دشمنان نظام اسلامی شکست در جنگ و نبرد نظامی، جنگ نرم، ناتو و شبیخون فرهنگی در مقابل ایران اسلامی را تجربه کردهاند و امروز اقتصاد ایران اسلامی را نشانه گرفتهاند.
وی گفت: دشمن میخواهد با تهاجمات و فشارهای اقتصادی ملت ایران را از پای درآورد و نظام مقدس جمهوری اسلامی را که ثمره خون شهدا است ساقط کند، مدیریت و تدابیر صحیح و کارآمد رهبر معظم انقلاب و ولایتمداری و حضور پرشور مردم در صحنه دفاع از ولایت، همچون گذشته دشمن را ناکام میگذارد و شکستی مفتضحانه برای ایشان رقم میزند.
رهبر معظم انقلاب در مقبل هر تک دشمن یک پاتک دارد
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در مقابل هر تک دشمنان یک پاتک، در مقابل هر آفند یک پدآفند و در مقابل هر حرکت دشمنان با برنامهریزی دقیق ایستادگی کرده و با پشتیبانی امت ولایتمدار ایران اسلامی آنها را شکست داده است.
موسوینژاد عنوان کرد: ایجاد دلسردی، یاس، نومیدی، تفرقه و چند دستگی بین مسئولان از رویکردهای امروز دشمنان نظام اسلامی است که باید آنها را رصد کرده و با بصیرت و هوشیاری مقابل ایشان ایستادگی کنیم.
وی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب اسلامی آنرا بیان کردهاند، راهکار خروج از بحرانهای اقتصادی است که دشمنان میخواهند برای ما ایجاد کنند و نخبگان اقتصادی کشور باید چارچوبهای آن را طراحی و تدوین کنند تا به مرحلهای برسیم که رضایت امام عصر و رهبر معظم انقلاب اسلامی را به دنبال داشته باشد.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: واقعه 9 دی نمای تمام عیاری از ابراز وفاداری مردم به رهبری و نظام مقدس جمهوری اسلامی است و باید مرتبا این واقعه عظیم را واکاوی و ابعاد و جنبههای مختلف آنرا بررسی کنیم.
موسوینژاد بیان داشت: عمق واقعه 9 دی و تاثیر این واقعه عظیم در اعتلا و عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی در سطوح جهانی از مسائلی است که باید در این زمینه مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: واقعه عظیم 9 دی مدیریت صحیح ولایت فقیه را برای جهانیان به نمایش گذاشت و در این ارتباط سیاستمداران بزرگ غرب به صراحت اذعان کردهاند که یک سخنرانی و جمله رهبر معظم انقلاب اسلامی تمامی معادلات، برنامهریزیها و هزینههای غرب را بیاثر میکند.
از هر فرصتی برای تبیین حماسه نهم دیماه استفاده شود
عضو فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: نقش ولایت در نظام مقدس جمهوری اسلامی، بصیرت و هوشیاری امت مسلمان ایران اسلامی، ولایتمداری و اطاعت و گوش به فرمان بودن در مسیر فرمایشات رهبری از اصولی است که سبب سربلندی ایران اسلامی در جریان فتنه 88 شد و با این سلاح توانستیم دشمنان نظام اسلامی و دنیای استکبار که با تمامی امکانات کمر به مبارزه با ما بسته بودند را شکست دهیم.
موسوینژاد گفت: از هر فرصت و موقعیتی باید برای بیان و تبیین واقعه عظیم 9 دی و شکست فاحش دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی بهره بریم.
وی یادآور شد: شکست دشمنان انقلاب اسلامی ثمره و حاصل بصیرت مردم بود و مردم با حضور پرشور در صحنه دشمن را دچار شکست کردند.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: فتنه 88 از خرداد ماه شکل گرفت و به عقیده بنده مردم دیر وارد صحنه شدند و اگر از روزهای ابتدایی شکلگیری جریان فتنه به مقابله با فتنهگران برمیخواستند، جریان فتنه در نطفه خفه میشد.
وی تصریح کرد: به دلیل وجود برخی خواص بیبصیرت که به پست و مقام و جاه خویش دل خوش کرده بودند و حاضر نبودند از خود برای حفظ انقلاب هزینه کنند و به نطق و نوشتهای علیه فتنهگران و جسارت آنها اقدام کنند، مردم این حماسه عظیم را خلق کردند و پرونده فتنهگران را در 9 دیماه 88 بستند.
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