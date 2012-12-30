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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۲۱:۱۸

ناکامی میزان در نیم فصل دوم تداوم یافت/شکست چهارم در خانه

ناکامی میزان در نیم فصل دوم تداوم یافت/شکست چهارم در خانه

مشهد - خبرگزاری مهر: تیم والیبال موسسه مالی و اعتباری میزان خراسان چهارمین شکست متوالی خود را تجربه کرد تا در نیم فصل دوم همچنان ناکام بماند.

به گزارش مهر، در چارچوب هفته پانزدهم رقابت‌های لیگ ‌برتر والیبال کشور، تیم موسسه مالی و اعتباری میزان خراسان در سالن مهران مشهد 3 بر 0 از حریف قدرتمند خود شکست خورد.

پیکان تهران در سه گیم متوالی و با نتایج 28 بر 26، 25 بر 16 و 25 بر 17 میزبان خود را شکست داد و شکست خود در تهران را از تیم میزان تلافی کرد.
 

تیم والیبال میزان که نیم فصل اول، نتایج درخشانی را کسب کرده بود و به غول کش لیگ معروف شده بود در هر چهار بازی نیم فصل دوم شکست خورده است.

این بازی که در حضور 2 هزار تماشاگر مشهدی برگزار شد، تماشاگران میزان با صبر و حوصله تیم خود را تشویق کردند و در پایان نیز با وجود شکست میزان، والیبالیست های ملی پوش تیم پیکان را تشویق کردند.
 

کد مطلب 1780012

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