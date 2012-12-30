ناکامی میزان در نیم فصل دوم تداوم یافت/شکست چهارم در خانه

به گزارش مهر، در چارچوب هفته پانزدهم رقابت‌های لیگ ‌برتر والیبال کشور، تیم موسسه مالی و اعتباری میزان خراسان در سالن مهران مشهد 3 بر 0 از حریف قدرتمند خود شکست خورد.

پیکان تهران در سه گیم متوالی و با نتایج 28 بر 26، 25 بر 16 و 25 بر 17 میزبان خود را شکست داد و شکست خود در تهران را از تیم میزان تلافی کرد.



تیم والیبال میزان که نیم فصل اول، نتایج درخشانی را کسب کرده بود و به غول کش لیگ معروف شده بود در هر چهار بازی نیم فصل دوم شکست خورده است.

این بازی که در حضور 2 هزار تماشاگر مشهدی برگزار شد، تماشاگران میزان با صبر و حوصله تیم خود را تشویق کردند و در پایان نیز با وجود شکست میزان، والیبالیست های ملی پوش تیم پیکان را تشویق کردند.

