جزئیات حادثه انفجار در کارخانه سیمان شاهرود

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: حوالی ساعت 17 روز یکشنبه بر اثر انفجار در یکی از کارگاه های شرکت پیمانکار حمل مواد اولیه از معدن آهک به کارخانه سیمان شاهرود که در کنار این کارخانه قرار دارد دو نفر در دم جان باختند و یک نفر دیگر نیز بر اثر شدت جراحات در بیمارستان امام حسین (ع) این شهرستان جان خود را از دست داد.

وی اسامی کشته شدگان این حادثه را حسین قاسمی مسئول شرکت پیمانکاری و علیرضا قاسمی و امیر بیکی دو تن از کارگران این کارگاه اعلام کرد.

مدیرعامل آتش نشانی شاهرود در خصوص علت این حادثه اظهار داشت: علت دقیق این حادثه هنوز مشخص نشده است اما در این کارگاه، سیلندرهای گاز اتیلن، اکسیژن و مایع نگهداری می شده که بنا به دلیل نامعلوم باعث انفجار و تخریب کارگاه شده است.

حسینی گفت: بلافاصله بعد از وقوع این حادثه 10 مامور از دو ایستگاه آتش نشانی شاهرود به همراه خودرو و تجهیزات کامل به محل حادثه اعزام شدند و در ساعت 19:30 به کار خود پایان دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، در خبر قبلی به دلیل اینکه تعداد نیروهای این کارگاه چهار نفر بوده و از طرفی اجساد به دلیل متلاشی شدن قابل شناسایی نبوده تعداد کشته شدگان حادثه چهار نفر اعلام شده بود.



