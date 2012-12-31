جوانان محور اصلی تقویت دین در جامعه هستند

به گزارش خبرنگارمهر، مهدی عباسی شامگاه یکشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره فرهنگی عطر تربت برگزاری برنامه های فرهنگی را در تقویت باور دینی دانشجویان موثر اعلام کرد و افزود: این برنامه ها باید روز به روز توسعه پیدا کند.

وی از سه نوع جهاد در اسلام یاد کرد و گفت: جهاد اول جهاد ابتدایی است که لزوم شرکت در آن توسط پیامبر و ائمه مشخص می‌شود و از طرف مسلمانان آغاز می‌شود.

رئیس جهاد دانشگاهی استان زنجان دسته دوم جهاد را در اسلام جهاد تدافعی اعلام کرد و گفت: در این جنگ مسلمانان مورد تعرض قرار گرفته و حضور در آن نیاز به اذن کسی نیست.

عباسی جهاد استشهادی را نوع سوم جنگ در اسلام یاد کرد و گفت: این نوع جنگ برمسلمانان واجب است.

وی بر لزوم وجود تفاوت بین دانشجویان با دانش آموزان اشاره کرد و افزود:حضور دانشجویان در این برنامه ها تفاوت بارز بین دانش آموزان و دانشجویان است.

رئیس جهاد دانشگاهی استان زنجان گفت: حضوردانشجویان در برنامه های فرهنگی و دینی باور دینی جوانان را تقویت می کند.



عباسی یادآور شد: جوانان اگر از نظر دینی و فرهنگی تقویت شوند برنامه ها و فتنه های شوم دشمن در نطفه خفه می شود.