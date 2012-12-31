  1. عناوین کل
۱۱ دی ۱۳۹۱، ۹:۲۸

عباسی:

جوانان محور اصلی تقویت دین در جامعه هستند

جوانان محور اصلی تقویت دین در جامعه هستند

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس جهاد دانشگاهی استان زنجان گفت: جوانان نقطه راس تقویت دین و مذهب در جامعه هستند و باید فرهنگ دینی و مذهبی دانشجویان تقویت شود.

به گزارش خبرنگارمهر، مهدی عباسی شامگاه یکشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره فرهنگی عطر تربت برگزاری برنامه های فرهنگی را در تقویت باور دینی دانشجویان موثر اعلام کرد و افزود: این برنامه ها باید روز به روز توسعه پیدا کند.

وی از سه نوع جهاد در اسلام یاد کرد و گفت: جهاد اول جهاد ابتدایی است که لزوم شرکت در آن توسط پیامبر و ائمه مشخص می‌شود و از طرف مسلمانان آغاز می‌شود.

رئیس جهاد دانشگاهی استان زنجان دسته دوم جهاد را در اسلام جهاد تدافعی اعلام کرد و گفت: در این جنگ مسلمانان مورد تعرض قرار گرفته و حضور در آن نیاز به اذن کسی نیست.

عباسی جهاد استشهادی را نوع سوم جنگ در اسلام یاد کرد و گفت: این نوع جنگ برمسلمانان واجب است.

وی بر لزوم وجود تفاوت بین دانشجویان با دانش آموزان اشاره کرد و افزود:حضور دانشجویان در این برنامه ها تفاوت بارز بین دانش آموزان و دانشجویان است.

رئیس جهاد دانشگاهی استان زنجان گفت: حضوردانشجویان در برنامه های فرهنگی و دینی باور دینی جوانان را تقویت می کند.

عباسی یادآور شد: جوانان اگر از نظر دینی و فرهنگی تقویت شوند برنامه ها و فتنه های شوم دشمن در نطفه خفه می شود.

کد مطلب 1780019

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید