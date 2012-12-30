32 شهر مازندران دارای بافت فرسوده شهری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله داداشی عصر یکشنبه در جلسه بررسی وضعیت سکونت گاههای غیر رسمی شهرستان آمل اظهار داشت: بیش از چهار هزار و700 هکتار مساحت بافت های فرسوده این تعداد شهر در مازندران بوده که شهرهای آمل، بابل، ساری و قائم شهر بیشترن مساحت بافت های فرسوده این استان را دارند.



وی افزود: توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی در شهرها کمک به شهرداریها در عمران و آبادانی بافت های قدیمی بوده و نوسازی طرحهای بافت های فرسوده در شهرهای آمل، بابل، ساری، نکا و قائم شهر در مرحله اجرایی قراردارد.



رئیس اداره نوسازی بافت های فرسوده شهری اداره کل راه و شهرسازی مازندران اضافه کرد: طرح مطالعاتی هفت شهر مازندران اکنون به پایان رسیده و طرح چند شهر دیگر در دست مطالعه است.



داداشی ادامه داد: بافت های فرسوده در شهرها به عنوان آسیب پذیرترین محدوده ها در حین وقوع حوادث، از حساسیت بالایی برخوردار بوده و نوسازی و احیا این بافت ها منجر به کاهش خسارت ناشی از حوادث طبیعی بخصوص در زمان وقوع زلزله می شوند.



وی با بیان اینکه شهرستان آمل به دلیل استقبال خوب مسئولان طرح بافت فرسوده آن بزودی اجرایی می شود، گفت: اجرای این طرح در بافت های فرسوده شهرها ، هماهنگی بین ادارات برای ارائه سرویس مطلوب تر به شهروندان است.



داداشی افزود: مسئولیت اجرای این طرح در شهرهای مازندران به عهده شهرداریها بوده و دولت برای اجرایی کردن آن اعتبارهای خوبی در نظر گرفته است.



وی اضافه کرد: براساس برنامه پنجم توسعه، در هرسال 10 درصد بافت های فرسوده شهرها باید بازسازی و نوسازی شود.